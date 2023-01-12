عربي
https://sputnikarabic.ae/20230112/إسرائيل-تبني-جدار-فصل-جديد-شمال-الضفة-الغربية-1072183753.html
إسرائيل تبني جدار فصل جديد شمال الضفة الغربية
إسرائيل تبني جدار فصل جديد شمال الضفة الغربية
شرعت القوات الإسرائيلية بوضع مكعبات إسمنتية، على طول الجدار الأمني غرب بلدة قفين شمال طولكرم، شمالي الضفة الغربية، ليفصل آلاف الدونمات الزراعية المملوكة... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T07:30+0000
2023-01-12T07:30+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0c/1072183153_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_7407fea971db7bbff3ce17e4de6b88ea.jpg
ويمتد هذا المقطع من قرية سالم إلى مدينة طولكرم، ويرتفع الجدار الإسمنتي إلى 9 أمتار، وبطول 45 كيلومترا، ويشمل هذا المقطع من الجدار تحصينات ووسائل إلكترونية، ويقول المزارع محمد سعيد لوكالة "سبوتنيك": "5 آلاف دونم فقط من بلدة قفين سيتم حرمان المزارعين من الوصول إليها، فضلاً عن عشرات آلاف من الدونمات للقرى المجاورة، وفي الوقت الماضي كنا ندخل 3 أيام وكثير من الأحيان يمنعونا بحجج أمنية، لكن مع بناء هذا الجدار سنمنع من الدخول، فهناك نية للتضيق علينا وسلب أراضينا الزراعية".وسيحل هذا المقطع مكان مقطع آخر في جدار الفصل، تم بناؤه قبل نحو عشرين عاما، وكان المواطنون في السابق يصلون إلى أراضيهم الزراعية ضمن فترة زمنية محددة وبشكل سنوي، ويقول تيسير عمارنة رئيس بلدية عكابا قضاء طولكرم لـ "سبوتنيك": ”هذه أراضي فلسطينية، ومع بناء الجدار لن نتمكن من الوصول بحجج أمنية، وستسلب أراضينا بهذه الحجج الواهية، فقد نفذوا السياج وقالوا سياج أمني، واليوم يبنون جدار إسمنتي لنفس السبب، والخاسر هو الفلسطيني الذي سيفقد أرضه التي يزرعها".وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس صادق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إقامة جدار إسمنتي جديد في شمال الضفة الغربية، بطول 100 كيلومتر، وقد بدئ التنفيذ في بنائه ضمن مراحل، والمرحلة الأولى ستمتد إلى قرابة 45 كيلومترا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0c/1072183153_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_defd6e0a4bb8d25e79f10c1124aec309.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

إسرائيل تبني جدار فصل جديد شمال الضفة الغربية

07:30 GMT 12.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatاسرائيل تشرع في بناء جدار فصل جديد شمال الضفة الغربية
اسرائيل تشرع في بناء جدار فصل جديد شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
شرعت القوات الإسرائيلية بوضع مكعبات إسمنتية، على طول الجدار الأمني غرب بلدة قفين شمال طولكرم، شمالي الضفة الغربية، ليفصل آلاف الدونمات الزراعية المملوكة للمواطنين الفلسطينيين عن القرى المحيطة.
ويمتد هذا المقطع من قرية سالم إلى مدينة طولكرم، ويرتفع الجدار الإسمنتي إلى 9 أمتار، وبطول 45 كيلومترا، ويشمل هذا المقطع من الجدار تحصينات ووسائل إلكترونية، ويقول المزارع محمد سعيد لوكالة "سبوتنيك": "5 آلاف دونم فقط من بلدة قفين سيتم حرمان المزارعين من الوصول إليها، فضلاً عن عشرات آلاف من الدونمات للقرى المجاورة، وفي الوقت الماضي كنا ندخل 3 أيام وكثير من الأحيان يمنعونا بحجج أمنية، لكن مع بناء هذا الجدار سنمنع من الدخول، فهناك نية للتضيق علينا وسلب أراضينا الزراعية".
© Sputnik . Ajwad Jradatاسرائيل تشرع في بناء جدار فصل جديد شمال الضفة الغربية
اسرائيل تشرع في بناء جدار فصل جديد شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
اسرائيل تشرع في بناء جدار فصل جديد شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وسيحل هذا المقطع مكان مقطع آخر في جدار الفصل، تم بناؤه قبل نحو عشرين عاما، وكان المواطنون في السابق يصلون إلى أراضيهم الزراعية ضمن فترة زمنية محددة وبشكل سنوي، ويقول تيسير عمارنة رئيس بلدية عكابا قضاء طولكرم لـ "سبوتنيك": ”هذه أراضي فلسطينية، ومع بناء الجدار لن نتمكن من الوصول بحجج أمنية، وستسلب أراضينا بهذه الحجج الواهية، فقد نفذوا السياج وقالوا سياج أمني، واليوم يبنون جدار إسمنتي لنفس السبب، والخاسر هو الفلسطيني الذي سيفقد أرضه التي يزرعها".
© Sputnik . Ajwad Jradatاسرائيل تشرع في بناء جدار فصل جديد شمال الضفة الغربية
اسرائيل تشرع في بناء جدار فصل جديد شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
اسرائيل تشرع في بناء جدار فصل جديد شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس صادق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إقامة جدار إسمنتي جديد في شمال الضفة الغربية، بطول 100 كيلومتر، وقد بدئ التنفيذ في بنائه ضمن مراحل، والمرحلة الأولى ستمتد إلى قرابة 45 كيلومترا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:05 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала