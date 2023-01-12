https://sputnikarabic.ae/20230112/إسرائيل-تبني-جدار-فصل-جديد-شمال-الضفة-الغربية-1072183753.html
إسرائيل تبني جدار فصل جديد شمال الضفة الغربية
إسرائيل تبني جدار فصل جديد شمال الضفة الغربية
شرعت القوات الإسرائيلية بوضع مكعبات إسمنتية، على طول الجدار الأمني غرب بلدة قفين شمال طولكرم، شمالي الضفة الغربية، ليفصل آلاف الدونمات الزراعية المملوكة... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T07:30+0000
2023-01-12T07:30+0000
2023-01-12T07:30+0000
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ويمتد هذا المقطع من قرية سالم إلى مدينة طولكرم، ويرتفع الجدار الإسمنتي إلى 9 أمتار، وبطول 45 كيلومترا، ويشمل هذا المقطع من الجدار تحصينات ووسائل إلكترونية، ويقول المزارع محمد سعيد لوكالة "سبوتنيك": "5 آلاف دونم فقط من بلدة قفين سيتم حرمان المزارعين من الوصول إليها، فضلاً عن عشرات آلاف من الدونمات للقرى المجاورة، وفي الوقت الماضي كنا ندخل 3 أيام وكثير من الأحيان يمنعونا بحجج أمنية، لكن مع بناء هذا الجدار سنمنع من الدخول، فهناك نية للتضيق علينا وسلب أراضينا الزراعية".وسيحل هذا المقطع مكان مقطع آخر في جدار الفصل، تم بناؤه قبل نحو عشرين عاما، وكان المواطنون في السابق يصلون إلى أراضيهم الزراعية ضمن فترة زمنية محددة وبشكل سنوي، ويقول تيسير عمارنة رئيس بلدية عكابا قضاء طولكرم لـ "سبوتنيك": ”هذه أراضي فلسطينية، ومع بناء الجدار لن نتمكن من الوصول بحجج أمنية، وستسلب أراضينا بهذه الحجج الواهية، فقد نفذوا السياج وقالوا سياج أمني، واليوم يبنون جدار إسمنتي لنفس السبب، والخاسر هو الفلسطيني الذي سيفقد أرضه التي يزرعها".وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس صادق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إقامة جدار إسمنتي جديد في شمال الضفة الغربية، بطول 100 كيلومتر، وقد بدئ التنفيذ في بنائه ضمن مراحل، والمرحلة الأولى ستمتد إلى قرابة 45 كيلومترا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل تبني جدار فصل جديد شمال الضفة الغربية
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شرعت القوات الإسرائيلية بوضع مكعبات إسمنتية، على طول الجدار الأمني غرب بلدة قفين شمال طولكرم، شمالي الضفة الغربية، ليفصل آلاف الدونمات الزراعية المملوكة للمواطنين الفلسطينيين عن القرى المحيطة.
ويمتد هذا المقطع من قرية سالم إلى مدينة طولكرم، ويرتفع الجدار الإسمنتي إلى 9 أمتار، وبطول 45 كيلومترا، ويشمل هذا المقطع من الجدار تحصينات ووسائل إلكترونية، ويقول المزارع محمد سعيد لوكالة "سبوتنيك": "5 آلاف دونم فقط من بلدة قفين سيتم حرمان المزارعين من الوصول إليها، فضلاً عن عشرات آلاف من الدونمات للقرى المجاورة، وفي الوقت الماضي كنا ندخل 3 أيام وكثير من الأحيان يمنعونا بحجج أمنية، لكن مع بناء هذا الجدار سنمنع من الدخول، فهناك نية للتضيق علينا وسلب أراضينا الزراعية".
وسيحل هذا المقطع مكان مقطع آخر في جدار الفصل، تم بناؤه قبل نحو عشرين عاما، وكان المواطنون في السابق يصلون إلى أراضيهم الزراعية ضمن فترة زمنية محددة وبشكل سنوي، ويقول تيسير عمارنة رئيس بلدية عكابا قضاء طولكرم لـ "سبوتنيك": ”هذه أراضي فلسطينية، ومع بناء الجدار لن نتمكن من الوصول بحجج أمنية، وستسلب أراضينا بهذه الحجج الواهية، فقد نفذوا السياج وقالوا سياج أمني، واليوم يبنون جدار إسمنتي لنفس السبب، والخاسر هو الفلسطيني الذي سيفقد أرضه التي يزرعها".
وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس صادق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إقامة جدار إسمنتي جديد في شمال الضفة الغربية، بطول 100 كيلومتر، وقد بدئ التنفيذ في بنائه ضمن مراحل، والمرحلة الأولى ستمتد إلى قرابة 45 كيلومترا.