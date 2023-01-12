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https://sputnikarabic.ae/20230112/إنزال-راكبين-من-طائرة-بهدف-تخفيف-الوزن--1072205594.html
إنزال راكبين من طائرة بهدف تخفيف الوزن
إنزال راكبين من طائرة بهدف تخفيف الوزن
قرر قبطان طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية على متن رحلة من طهران إلى خرم آباد، صباح اليوم الخميس، إنزال راكبين بهدف تخفيف وزن حمولة الطائرة عند الإقلاع... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T15:29+0000
2023-01-12T15:29+0000
مجتمع
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وبقيت الطائرة والركاب لمدة ساعتين على المدرج، بعد أن أفاد قائد الطائرة بأن الحمولة ثقيلة وتجاوزت الوزن المعتاد، بأكثر من 150 كيلوغراما، ليطلب من راكبين مغادرة الطائرة حفاظا على سلامتها، بحسب إفادات الراكبين الذين غادرا الطائرة.وأفاد بعض الركاب بأن 16 مقعدًا على متن الطائرة كانت فارغة بالفعل وغير مشغولة، حيث أكد أحد الأشخاص الذين غادروا الطائرة أنه كان في رحلة عمل غير عاجلة وأنه غادر طوعا.وتابع قائلا: "لكن لدي أسئلة لإدارة المطار؛ بالنظر إلى جميع الظروف الجوية، لماذا تسمحون ببيع التذاكر؟ حقًا، بدلاً من إخراج راكبين من الرحلة، كان من المستحيل تقليل الحمولة في مقصورة الأمتعة وإرسالها على متن الطائرة التالية!".
https://sputnikarabic.ae/20230112/علماء-موجة-مارقة-هزت-المحيط-الهادئ-أسطورة-مخيفة-أصبحت-حقيقة-فيديو---1072198394.html
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منوعات

إنزال راكبين من طائرة بهدف تخفيف الوزن

15:29 GMT 12.01.2023
© Photo / Aeroflot Press Serviceمضيفة شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"
مضيفة شركة الطيران الروسية آيروفلوت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Photo / Aeroflot Press Service
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قرر قبطان طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية على متن رحلة من طهران إلى خرم آباد، صباح اليوم الخميس، إنزال راكبين بهدف تخفيف وزن حمولة الطائرة عند الإقلاع حفاظًا على السلامة.
وبقيت الطائرة والركاب لمدة ساعتين على المدرج، بعد أن أفاد قائد الطائرة بأن الحمولة ثقيلة وتجاوزت الوزن المعتاد، بأكثر من 150 كيلوغراما، ليطلب من راكبين مغادرة الطائرة حفاظا على سلامتها، بحسب إفادات الراكبين الذين غادرا الطائرة.
وأفاد بعض الركاب بأن 16 مقعدًا على متن الطائرة كانت فارغة بالفعل وغير مشغولة، حيث أكد أحد الأشخاص الذين غادروا الطائرة أنه كان في رحلة عمل غير عاجلة وأنه غادر طوعا.
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وتابع قائلا: "لكن لدي أسئلة لإدارة المطار؛ بالنظر إلى جميع الظروف الجوية، لماذا تسمحون ببيع التذاكر؟ حقًا، بدلاً من إخراج راكبين من الرحلة، كان من المستحيل تقليل الحمولة في مقصورة الأمتعة وإرسالها على متن الطائرة التالية!".
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