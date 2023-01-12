https://sputnikarabic.ae/20230112/إيران-ترد-على-سلوك-محكمة-الاستئناف-السويدية-تجاه-مواطنها-السجين-حميد-نوري-1072191803.html
إيران ترد على سلوك محكمة الاستئناف السويدية تجاه مواطنها السجين حميد نوري
إيران ترد على سلوك محكمة الاستئناف السويدية تجاه مواطنها السجين حميد نوري
أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، عن "بالغ أسفها للتصرف غير المتوقع والمستغرب والإجراءات التي اتخذتها محكمة الاستئناف السويدية بشأن المواطن... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T10:40+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "الجمهورية الإسلامية لن تتوانى عن حماية حقوق مواطنيها في جميع أنحاء العالم"، ناصحًا "الحكومة السويدية بضرورة احترام الحقوق الإنسانية والقانونية والقنصلية لهذا المواطن"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وبدأت محكمة في العاصمة السويدية، أمس الأربعاء، "بالنظر في استئناف مقدم من المواطن الإيراني حميد نوري المسجون مدى الحياة بسبب تورطه في عمليات إعدام جماعية في إيران".وسبق أن أفادت الإذاعة الوطنية ووكالة أنباء "تي تي"، بأنه "في بداية جلسة الاستماع، اتهم الرجل سلطات السجن السويدي بمعاملة مثل التعذيب، وعندما رفض الرجل التوقف عن التحدث، تم طرده من قاعة المحكمة في سولينتونا في شمال ستوكهولم".وقد صدر بحق الرجل (61 عاما) حكم بالسجن مدى الحياة في ستوكهولم، في يوليو/ تموز عام 2022، لدوره في الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في إيران.وقضت المحكمة في ذلك الوقت بأن التحقيقات أظهرت أنه في عام 1988، شارك الرجل مع آخرين في الجرائم التي تم تصنيفها جرائم خطيرة ضد القانون الدولي وبأنها جرائم قتل، وباسم مستعار، قاد الرجل السجناء في سجن قرب طهران إلى موقع الإعدام.
https://sputnikarabic.ae/20220510/إيران-تتهم-السويد-بعدم-مراعاة-أدنى-المعايير-الدولية-في-محاكمة-مواطنها-حميد-نوري-1062057908.html
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إيران, أخبار إيران, السويد, العالم
إيران, أخبار إيران, السويد, العالم
إيران ترد على سلوك محكمة الاستئناف السويدية تجاه مواطنها السجين حميد نوري
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أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، عن "بالغ أسفها للتصرف غير المتوقع والمستغرب والإجراءات التي اتخذتها محكمة الاستئناف السويدية بشأن المواطن الإيراني السجين في السويد حميد نوري".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "الجمهورية الإسلامية لن تتوانى عن حماية حقوق مواطنيها في جميع أنحاء العالم"، ناصحًا "الحكومة السويدية بضرورة احترام الحقوق الإنسانية والقانونية والقنصلية لهذا المواطن"، حسب وكالة
مهر الإيرانية.
وبدأت محكمة في العاصمة السويدية، أمس الأربعاء، "بالنظر في استئناف مقدم من المواطن الإيراني حميد نوري المسجون مدى الحياة بسبب تورطه في عمليات إعدام جماعية في إيران".
وسبق أن أفادت الإذاعة الوطنية ووكالة أنباء "تي تي"، بأنه "في بداية جلسة الاستماع، اتهم الرجل سلطات السجن السويدي بمعاملة مثل التعذيب، وعندما رفض الرجل التوقف عن التحدث، تم طرده من قاعة المحكمة في سولينتونا في شمال ستوكهولم".
وقد صدر بحق الرجل (61 عاما) حكم بالسجن مدى الحياة في ستوكهولم، في يوليو/ تموز عام 2022، لدوره في الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في إيران.
وقضت المحكمة في ذلك الوقت بأن التحقيقات أظهرت أنه في عام 1988، شارك الرجل مع آخرين في الجرائم التي تم تصنيفها جرائم خطيرة ضد القانون الدولي وبأنها جرائم قتل، وباسم مستعار، قاد الرجل السجناء في سجن قرب طهران إلى موقع الإعدام.