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https://sputnikarabic.ae/20230112/ارتفاع-الاحتياطيات-الدولية-الروسية-خلال-أسبوع-بـ08-إلى-582-مليار-دولار-1072204741.html
ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية خلال أسبوع بـ0.8% إلى 582 مليار دولار
ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية خلال أسبوع بـ0.8% إلى 582 مليار دولار
أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم الخميس، ارتفاع الاحتياطيات الدولية للبلاد، خلال الفترة من30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى 6 يناير/ كانون الثاني الجاري،... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T15:08+0000
2023-01-12T15:08+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير المصرف المركزي الروسي: "بلغ حجم الاحتياطيات الدولية، بحلول 6 يناير، 582 مليار دولار أمريكي؛ بعد أن ارتفعت خلال أسبوع، بمقدار 4.5 مليار دولار، أو 0.8 في المئة، تحت تأثير المراجعة الإيجابية للتقييم".وأشار المصرف إلى أن حجم الاحتياطيات الدولية بلغ، اعتبارًا من 30 ديسمبر الماضي 577.5 مليار دولار، بعد انخفاض بمقدار 4.2 مليار دولار، أو 0.7 في المئة خلال أسبوع، تحت تأثير إعادة التقييم السلبي.وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية، الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي؛ وتتكون من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي، والأموال بالعملة الأجنبية.وفي عام 2022، انخفضت الاحتياطيات الدولية لروسيا للاتحاد بنسبة 8.4 في المئة، واعتبارا من 1 يناير من هذا العام، بلغت 577.5 مليار دولار. وكانت الاحتياطيات قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند مستوى 643.2 مليار دولار، في 18 فبراير/ شباط 2022.
https://sputnikarabic.ae/20221031/بيسكوف-يعلق-على-إمكانية-إعادة-احتياطيات-الذهب-والنقد-الأجنبي-المجمد-1069673863.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية خلال أسبوع بـ0.8% إلى 582 مليار دولار

15:08 GMT 12.01.2023
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أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم الخميس، ارتفاع الاحتياطيات الدولية للبلاد، خلال الفترة من30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، بنسبة 0.8 في المئة حتى 582 مليار دولار.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير المصرف المركزي الروسي: "بلغ حجم الاحتياطيات الدولية، بحلول 6 يناير، 582 مليار دولار أمريكي؛ بعد أن ارتفعت خلال أسبوع، بمقدار 4.5 مليار دولار، أو 0.8 في المئة، تحت تأثير المراجعة الإيجابية للتقييم".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
بيسكوف يعلق على إمكانية إعادة الاحتياطيات الروسية المجمدة من الذهب والنقد الأجنبي
31 أكتوبر 2022, 13:10 GMT
وأشار المصرف إلى أن حجم الاحتياطيات الدولية بلغ، اعتبارًا من 30 ديسمبر الماضي 577.5 مليار دولار، بعد انخفاض بمقدار 4.2 مليار دولار، أو 0.7 في المئة خلال أسبوع، تحت تأثير إعادة التقييم السلبي.
وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية، الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي؛ وتتكون من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي، والأموال بالعملة الأجنبية.
وفي عام 2022، انخفضت الاحتياطيات الدولية لروسيا للاتحاد بنسبة 8.4 في المئة، واعتبارا من 1 يناير من هذا العام، بلغت 577.5 مليار دولار. وكانت الاحتياطيات قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند مستوى 643.2 مليار دولار، في 18 فبراير/ شباط 2022.
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