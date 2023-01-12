https://sputnikarabic.ae/20230112/الأطماع-البولندية-في-الأراضي-الأوكرانية-1072203955.html
الأطماع البولندية في الأراضي الأوكرانية
الأطماع البولندية في الأراضي الأوكرانية
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن بخصوص قصف دونباس؛ قيادي بالإطار التنسيقي لـ"سبوتنيك": الضغوط الأمريكية مكشوفة ولا يمكنها التأثير على... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T14:54+0000
2023-01-12T14:54+0000
2023-01-12T14:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0c/1072203369_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_2aa4be5a235c6446fc8bee87b135d900.png
الأطماع البولندية في الأراضي الأوكرانية
الأطماع البولندية في الأراضي الأوكرانية
دعت روسيا لعقد جلسة غير رسمية لمجلس الأمن بخصوص القصف الأوكراني المستمر على الدونباس. فيما أفادت وسائل إعلام بولندية بأن وارسو ستساعد كييف مقابل استعادة أراضيها التاريخية.حول هذا الموضوع، قال ميخائيل نيجماكوف، المحلل الاقتصادي والسياسي لـ"سبوتنيك":وخلال مداخلة مع "حصاد الأسبوع"، قال حسن جوني أستاذ القانون الدولي بالجامعة اللبنانية:خبير يستبعد تأثر بكين باتفاقية المعادن بين لندن والرياضوقعت الحكومة البريطانية مع السعودية على اتفاق لتنويع مصادر المعادن المهمة بهدف ضمان عدم اعتماد سلاسل توريد المعادن المهمة في المملكة المتحدة بشكل مفرط على دولة واحدة، إذ تهيمن الصين حاليا على الإمدادات.حول تأثر الصين بهذا الاتفاق، تحدث لـ"سبوتنيك"، الخبير بالشأن الصيني نادر رونغ وهان قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0c/1072203369_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_a5e2d1247a11c9f496ac387133162a8e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
الأطماع البولندية في الأراضي الأوكرانية
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن بخصوص قصف دونباس؛ قيادي بالإطار التنسيقي لـ"سبوتنيك": الضغوط الأمريكية مكشوفة ولا يمكنها التأثير على العلاقات العراقية الإيرانية؛ محاولة انقلاب فاشلة في البرازيل؛ توقيع اتفاقية بين السعودية وبريطانيا للاستثمار في المعادن الثمينة؛ احتجاجات في تونس.
دعت روسيا لعقد جلسة غير رسمية لمجلس الأمن بخصوص القصف الأوكراني المستمر على الدونباس. فيما أفادت وسائل إعلام بولندية بأن وارسو ستساعد كييف مقابل استعادة أراضيها التاريخية.
حول هذا الموضوع، قال ميخائيل نيجماكوف، المحلل الاقتصادي والسياسي لـ"سبوتنيك":
"هناك احتمال قوي أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض، كما تفعل المملكة المتحدة وغيرها من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. من الممكن أن تثار قضايا تتعلق بالوضع الإنساني في سوليدار، على سبيل المثال. أو، على نطاق أوسع، في دونباس ككل. يمكن إثارة المواضيع المتعلقة بأعمال القوات المسلحة الأوكرانية فيما يتعلق بالسكان المدنيين. روسيا سوف تسترشد بقضايا المواجهة المعلوماتية مع القوى الغربية وكييف، وستعمل على تعزيز موقفها بشأن هذه القضايا على المستوى الدولي".
وخلال مداخلة مع "حصاد الأسبوع"، قال حسن جوني أستاذ القانون الدولي بالجامعة اللبنانية:
"ربما سيكون من غير الممكن اتخاذ قرار أو إصدار وثائق رسمية في هذه الجلسة لأن روسيا بالطبع ستستخدم حق النقض، وأيضا لأن ما يحدث تقرره القوى الكبرى على عكس ما ندرسه لطلابنا في الجامعات، وحلف الناتو وخاصة بولندا لها أطماع توسعية بضم عدد من المقاطعات الأوكرانية لها كونها تعتبرها من أراضيها التاريخية، وربما لدى دول أوروبية أخرى ذات الأطماع، وهذا تهديد خطير جدا، ولا يمكن أن ننسى المجازر التي حدثت عبر التاريخ بين البولنديين والأوكران حول هذا الموضوع".
خبير يستبعد تأثر بكين باتفاقية المعادن بين لندن والرياض
وقعت الحكومة البريطانية مع السعودية على اتفاق لتنويع مصادر المعادن المهمة بهدف ضمان عدم اعتماد سلاسل توريد المعادن المهمة في المملكة المتحدة بشكل مفرط على دولة واحدة، إذ تهيمن الصين حاليا على الإمدادات.
حول تأثر الصين بهذا الاتفاق، تحدث لـ"سبوتنيك"، الخبير بالشأن الصيني نادر رونغ وهان قائلا:
"الصين ستدافع عن نظام التجارة الحرة ولن تمنع الشراكة بين مختلف الدول إذا كان هذا التعاون سيساهم في التنمية المشتركة لدول العالم، كما وتؤيد الصين تنويع المصادر المختلفة للإمدادات والتعاون في مجالات التعدين بين المملكة المتحدة والمملكة السعودية للاستخدام السلمي للطاقة الذرية".
التفاصيل في الملف الصوتي...