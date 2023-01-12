https://sputnikarabic.ae/20230112/الأمم-المتحدة-50-ألف-سد-مائي-تفقد-ربع-طاقتها-بحلول-2050-1072180993.html
الأمم المتحدة: 50 ألف سد مائي تفقد ربع طاقتها بحلول 2050
الأمم المتحدة: 50 ألف سد مائي تفقد ربع طاقتها بحلول 2050
أفادت أبحاث لمنظمة الأمم المتحدة بأن نحو 50 ألف سد مائي كبير في مختلف أنحاء العالم قد تفقد أكثر من ربع طاقتها التخزينية بحلول العام 2050 نتيجة تراكم الترسبات... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T06:56+0000
2023-01-12T06:56+0000
2023-01-12T06:56+0000
أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن جامعة الأمم المتحدة، إنه "من المتوقع أن انخفاض سعة السد من 6 تريليونات متر مكعب إلى 4.655 تريليونات متر مكعب بحلول عام 2050، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة تلك المشكلة وحماية البنية التحتية.وأوضحت الدراسة الأممية أن الطمي يتراكم في الخزانات بفعل انقطاع تدفقات المياه، ما قد يتسبب في تلف التوربينات الكهرومائية ويقطع توليد الكهرباء، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعاقة تدفق الرواسب إلى الأنهار المرتبطة بالسدود ما يجعل مناطق المنبع أكثر عرضة للفيضانات.وخرجت الأمم المتحدة بتلك الدراسة بعد فحص بيانات أكثر من 47 ألف سد في 150 دولة، كشفت من خلالها عن أن 16% من السعة الأصلية قد ضاعت بالفعل، مضيفةً أن الولايات المتحدة تواجه خسائر بنسبة 34% بحلول عام 2050، وتشير التقديرات إلى أن البرازيل ستخسر 23%، والهند 26%، والصين 20%.من جانبه، قال مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة فلاديمير سماختين، وهو وأحد القائمين على الدراسة، إن بناء السدود في جميع أنحاء العالم قد انخفض بالفعل بشكل كبير، حيث يتم الآن بناء حوالي 50 سنويًا، مقارنة بـ 1000 في منتصف القرن الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: 50 ألف سد مائي تفقد ربع طاقتها بحلول 2050
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أفادت أبحاث لمنظمة الأمم المتحدة بأن نحو 50 ألف سد مائي كبير في مختلف أنحاء العالم قد تفقد أكثر من ربع طاقتها التخزينية بحلول العام 2050 نتيجة تراكم الترسبات التي تقوض أمن المياه والطاقة.
ونقل موقع
"السومرية نيوز" عن جامعة الأمم المتحدة، إنه "من المتوقع أن انخفاض سعة السد من 6 تريليونات متر مكعب إلى 4.655 تريليونات متر مكعب بحلول عام 2050، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة تلك المشكلة وحماية البنية التحتية.
وأوضحت الدراسة الأممية أن الطمي يتراكم في الخزانات بفعل انقطاع تدفقات المياه، ما قد يتسبب في تلف التوربينات الكهرومائية ويقطع توليد الكهرباء، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعاقة تدفق الرواسب إلى الأنهار المرتبطة بالسدود ما يجعل مناطق المنبع أكثر عرضة للفيضانات.
وخرجت الأمم المتحدة بتلك الدراسة بعد فحص بيانات أكثر من 47 ألف سد في 150 دولة، كشفت من خلالها عن أن 16% من السعة الأصلية قد ضاعت بالفعل، مضيفةً أن الولايات المتحدة تواجه خسائر بنسبة 34% بحلول عام 2050، وتشير التقديرات إلى أن البرازيل ستخسر 23%، والهند 26%، والصين 20%.
من جانبه، قال مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة فلاديمير سماختين، وهو وأحد القائمين على الدراسة، إن بناء السدود في جميع أنحاء العالم قد انخفض بالفعل بشكل كبير، حيث يتم الآن بناء حوالي 50 سنويًا، مقارنة بـ 1000 في منتصف القرن الماضي.