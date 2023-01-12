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الاتحاد الأوروبي يدعو وزير الخارجية الإسرائيلي لزيارة بروكسل
الاتحاد الأوروبي يدعو وزير الخارجية الإسرائيلي لزيارة بروكسل
أبلغ منسق الشؤون السياسية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد برغبة الكتلة في تواصل المحادثات الأوروبية الإسرائيلية،... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T20:39+0000
2023-01-12T20:39+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار إسرائيل اليوم
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وعقدت محادثات بين الجانبين في أكتوبر/ تشرين الأول كجزء من مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بعد توقف استمر لمدة عقد، منذ أن تغيبت إسرائيل عن الاجتماعات على خلفية معارضة الاتحاد الأوروبي للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.وتحدث بوريل مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عبر الهاتف، اليوم الخميس، حسبما ذكر المتحدث باسم منسق الشؤن السياسية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في بيان.وأضاف ستانو أن الرجلين اتفقا على الالتقاء "في أقرب فرصة ممكنة ... من الممكن أن تكون في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير/ شباطوذكر أن بوريل دعا أيضا كوهين إلى بروكسل.وانضم كوهين إلى الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل بعد فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني.جاءت عودة نتنياهو إلى السلطة بعد أقل من عامين من إقالته من منصبه في عام 2021 بعد 12 عامًا في السلطة.
https://sputnikarabic.ae/20221220/رئيس-دولة-أوروبية-يطالب-باستقالة-بوريل-1071419616.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار إسرائيل اليوم

الاتحاد الأوروبي يدعو وزير الخارجية الإسرائيلي لزيارة بروكسل

20:39 GMT 12.01.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أبلغ منسق الشؤون السياسية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد برغبة الكتلة في تواصل المحادثات الأوروبية الإسرائيلية، بعد استئناف مجلس مشترك مجمد العام الماضي، ودعاه إلى زيارة بروكسل.
وعقدت محادثات بين الجانبين في أكتوبر/ تشرين الأول كجزء من مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بعد توقف استمر لمدة عقد، منذ أن تغيبت إسرائيل عن الاجتماعات على خلفية معارضة الاتحاد الأوروبي للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
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وتحدث بوريل مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عبر الهاتف، اليوم الخميس، حسبما ذكر المتحدث باسم منسق الشؤن السياسية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في بيان.
وأضاف ستانو أن الرجلين اتفقا على الالتقاء "في أقرب فرصة ممكنة ... من الممكن أن تكون في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير/ شباط
وذكر أن بوريل دعا أيضا كوهين إلى بروكسل.
وانضم كوهين إلى الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل بعد فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني.
جاءت عودة نتنياهو إلى السلطة بعد أقل من عامين من إقالته من منصبه في عام 2021 بعد 12 عامًا في السلطة.
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