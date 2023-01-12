https://sputnikarabic.ae/20230112/البنتاغون-الصواريخ-والطائرات-المسيرة-الروسية-لا-تزال-فعالة-في-أوكرانيا-1072212810.html

البنتاغون: الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية لا تزال فعالة في أوكرانيا

البنتاغون: الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية لا تزال فعالة في أوكرانيا

أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باتريك رايدر أن الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية لا تزال ذات تأثير فعال في أوكرانيا. 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T21:40+0000

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أخبار روسيا اليوم

البنتاغون الأمريكي

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واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر، خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح أن الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية لا تزال ذات تأثير فعال، ولذا سنقوم بدورنا في دعمهم (نظام كييف) وإمدادهم بالمزيد من قدرات الدفاع الجوي".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، تعيين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، قائدا لمجموعة القوات المشتركة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وجاء في بيان الوزارة :"في 11 كانون الثاني/يناير 2023، أجرى وزير الدفاع الروسي ، جنرال الجيش سيرغي شويغو، تعيينات جديدة لقيادة العملية العسكرية الخاصة. وتم تعيين رئيس الأركان العامة، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، قائدًا لمجموعة القوات المشتركة".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تعيين القائد العام للقوات الجوية الفضائية الروسية، سيرغي سوروفكين، نائباً لقائد مجموعة القوات المشتركة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة.وأشارت الوزارة إلى أن وزير الدفاع (سيرغي شويغو) عين فاليري غيراسيموف، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، قائداً جديداً لمجموعة القوات المشتركة الروسية العاملة ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.كما أشارت الوزارة إلى أن "نوابه (غيراسيموف) هم القائد العام للقوات الجوية، جنرال الجيش سيرغي سوروفكين، والقائد العام للقوات البرية، جنرال الجيش أوليغ ساليوكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول أليكسي كيم".وأضاف البيان: "يرتبط رفع مستوى قيادة العملية العسكرية الخاصة بتوسيع نطاق المهام، التي يتم حلها في سياق التنفيذ، وضرورة تنظيم تفاعل أوثق بين فروع القوات المسلحة، وكذلك تحسين نوعية الدعم وفعالية إدارة مجموعة القوات".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ وأن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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أخبار روسيا اليوم, البنتاغون الأمريكي