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https://sputnikarabic.ae/20230112/البنتاغون-الصواريخ-والطائرات-المسيرة-الروسية-لا-تزال-فعالة-في-أوكرانيا-1072212810.html
البنتاغون: الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية لا تزال فعالة في أوكرانيا
البنتاغون: الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية لا تزال فعالة في أوكرانيا
أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باتريك رايدر أن الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية لا تزال ذات تأثير فعال في أوكرانيا. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T21:40+0000
2023-01-12T21:42+0000
أخبار روسيا اليوم
البنتاغون الأمريكي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر، خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح أن الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية لا تزال ذات تأثير فعال، ولذا سنقوم بدورنا في دعمهم (نظام كييف) وإمدادهم بالمزيد من قدرات الدفاع الجوي".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، تعيين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، قائدا لمجموعة القوات المشتركة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وجاء في بيان الوزارة :"في 11 كانون الثاني/يناير 2023، أجرى وزير الدفاع الروسي ، جنرال الجيش سيرغي شويغو، تعيينات جديدة لقيادة العملية العسكرية الخاصة. وتم تعيين رئيس الأركان العامة، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، قائدًا لمجموعة القوات المشتركة".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تعيين القائد العام للقوات الجوية الفضائية الروسية، سيرغي سوروفكين، نائباً لقائد مجموعة القوات المشتركة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة.وأشارت الوزارة إلى أن وزير الدفاع (سيرغي شويغو) عين فاليري غيراسيموف، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، قائداً جديداً لمجموعة القوات المشتركة الروسية العاملة ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.كما أشارت الوزارة إلى أن "نوابه (غيراسيموف) هم القائد العام للقوات الجوية، جنرال الجيش سيرغي سوروفكين، والقائد العام للقوات البرية، جنرال الجيش أوليغ ساليوكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول أليكسي كيم".وأضاف البيان: "يرتبط رفع مستوى قيادة العملية العسكرية الخاصة بتوسيع نطاق المهام، التي يتم حلها في سياق التنفيذ، وضرورة تنظيم تفاعل أوثق بين فروع القوات المسلحة، وكذلك تحسين نوعية الدعم وفعالية إدارة مجموعة القوات".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ وأن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220827/وزارة-الدفاع-الروسية-مستوى-الإشعاع-في-محطة-زابوروجيه-لا-يزال-طبيعيا-بعد-قصف-القوات-الأوكرانية-1066896851.html
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أخبار روسيا اليوم, البنتاغون الأمريكي
أخبار روسيا اليوم, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون: الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية لا تزال فعالة في أوكرانيا

21:40 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 21:42 GMT 12.01.2023)
© Sputnikوزارة الدفاع الروسية تعرض الطائرات المسيرة خلال مسابقة "آرمي - 2022" في إيران
وزارة الدفاع الروسية تعرض الطائرات المسيرة خلال مسابقة آرمي - 2022 في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
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أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باتريك رايدر أن الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية لا تزال ذات تأثير فعال في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر، خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح أن الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية لا تزال ذات تأثير فعال، ولذا سنقوم بدورنا في دعمهم (نظام كييف) وإمدادهم بالمزيد من قدرات الدفاع الجوي".
جندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
وزارة الدفاع الروسية: مستوى الإشعاع في محطة زابوروجيه لا يزال طبيعيا بعد قصف القوات الأوكرانية
27 أغسطس 2022, 11:42 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، تعيين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، قائدا لمجموعة القوات المشتركة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وجاء في بيان الوزارة :"في 11 كانون الثاني/يناير 2023، أجرى وزير الدفاع الروسي ، جنرال الجيش سيرغي شويغو، تعيينات جديدة لقيادة العملية العسكرية الخاصة. وتم تعيين رئيس الأركان العامة، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، قائدًا لمجموعة القوات المشتركة".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تعيين القائد العام للقوات الجوية الفضائية الروسية، سيرغي سوروفكين، نائباً لقائد مجموعة القوات المشتركة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأشارت الوزارة إلى أن وزير الدفاع (سيرغي شويغو) عين فاليري غيراسيموف، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، قائداً جديداً لمجموعة القوات المشتركة الروسية العاملة ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
كما أشارت الوزارة إلى أن "نوابه (غيراسيموف) هم القائد العام للقوات الجوية، جنرال الجيش سيرغي سوروفكين، والقائد العام للقوات البرية، جنرال الجيش أوليغ ساليوكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول أليكسي كيم".
وأضاف البيان: "يرتبط رفع مستوى قيادة العملية العسكرية الخاصة بتوسيع نطاق المهام، التي يتم حلها في سياق التنفيذ، وضرورة تنظيم تفاعل أوثق بين فروع القوات المسلحة، وكذلك تحسين نوعية الدعم وفعالية إدارة مجموعة القوات".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ وأن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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