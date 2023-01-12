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https://sputnikarabic.ae/20230112/التضخم-في-الأردن-يرتفع-بنسبة-423--1072184736.html
التضخم في الأردن يرتفع بنسبة 4.23%
التضخم في الأردن يرتفع بنسبة 4.23%
ارتفعت معدلات التضخم في الأردن حيث سجلت 106.79 لعام 2022، مقابل 102.46 لعام 2021، مسجلةً ارتفاعا نسبته 4.23%، وفق تقرير دائرة الإحصاءات الأردنية. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T07:57+0000
2023-01-12T07:57+0000
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ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن تقرير دائرة الإحصاءات، أن هذا الرقم نتج عن ارتفاع أسعار سلع مجموعات تشكل أهمياتها النسبية 91.30%.في سياق متصل، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 108.05، مقابل 103.54 لنفس الشهر من عام 2021، مسجلا ارتفاعا نسبته 4.36%.يذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد أعلنت، في نهاية العام الماضي، عن خفض أسعار الوقود، اعتبارا من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.وأصدرت لجنة تسعير المشتقات البترولية الأردنية خلال اجتماعها، قرارا بتخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 20 فلسا، والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 30 فلسا، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.وبتلك التعديلات، يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر يناير 900 فلس/لتر بدلا من 920 فلس/لتر، وسعر البنزين (أوكتان 95) 1140 فلس/لتر بدلا من 1170 فلس/لتر.كما قررت اللجنة تخفيض سعر الديزل لشهر يناير، بمقدار 75 فلسا، وليصبح سعر الديزل 820 فلس/لتر بدلا من 895 فلس/لتر، وتخفيض سعر الكاز بمقدار 75 فلسا، ليصبح 785 فلسا بدلا من 860 فلس/ لتر.
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العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن

التضخم في الأردن يرتفع بنسبة 4.23%

07:57 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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ارتفعت معدلات التضخم في الأردن حيث سجلت 106.79 لعام 2022، مقابل 102.46 لعام 2021، مسجلةً ارتفاعا نسبته 4.23%، وفق تقرير دائرة الإحصاءات الأردنية.
ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن تقرير دائرة الإحصاءات، أن هذا الرقم نتج عن ارتفاع أسعار سلع مجموعات تشكل أهمياتها النسبية 91.30%.
في سياق متصل، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 108.05، مقابل 103.54 لنفس الشهر من عام 2021، مسجلا ارتفاعا نسبته 4.36%.
يذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد أعلنت، في نهاية العام الماضي، عن خفض أسعار الوقود، اعتبارا من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأصدرت لجنة تسعير المشتقات البترولية الأردنية خلال اجتماعها، قرارا بتخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 20 فلسا، والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 30 فلسا، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.
وبتلك التعديلات، يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر يناير 900 فلس/لتر بدلا من 920 فلس/لتر، وسعر البنزين (أوكتان 95) 1140 فلس/لتر بدلا من 1170 فلس/لتر.
كما قررت اللجنة تخفيض سعر الديزل لشهر يناير، بمقدار 75 فلسا، وليصبح سعر الديزل 820 فلس/لتر بدلا من 895 فلس/لتر، وتخفيض سعر الكاز بمقدار 75 فلسا، ليصبح 785 فلسا بدلا من 860 فلس/ لتر.
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