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https://sputnikarabic.ae/20230112/الجيش-الإسرائيلي-يقتحم-نابلس-ويصيب-10-فلسطينيين-بالرصاص-الحي-والدهس--1072187090.html
الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس ويصيب 10 فلسطينيين بالرصاص الحي والدهس
الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس ويصيب 10 فلسطينيين بالرصاص الحي والدهس
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 10 مواطنين بينهم صحفيان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T09:01+0000
2023-01-12T09:01+0000
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وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، اليوم الخميس، إن "خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم الصحفيان ناصر اشتية وحسن قمحية، فيما أصيب آخران بجروح بعد أن دعسهما جيب عسكري، وسجلت ثلاث إصابات بشظايا الرصاص"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأشارت الوكالة إلى أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت مخبزا في البلدة القديمة من المدينة".ونقلت أن "مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان في مناطق متفرقة من المدينة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين بالرصاص".وأضافت الوكالة "أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان، لم تعرف هوياتهم بعد، كانوا متواجدين داخل المخبز".
https://sputnikarabic.ae/20230111/وفاة-شاب-فلسطيني-متأثرا-بإصابته-برصاص-قوة-إسرائيلية-شرقي-نابلس-1072163902.html
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أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس ويصيب 10 فلسطينيين بالرصاص الحي والدهس

09:01 GMT 12.01.2023
© AP Photo / Nasser Nasserالجيش الإسرائيلي يعتقل شاب فلسطيني في نابلس بالضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعتقل شاب فلسطيني في نابلس بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 10 مواطنين بينهم صحفيان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، اليوم الخميس، إن "خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم الصحفيان ناصر اشتية وحسن قمحية، فيما أصيب آخران بجروح بعد أن دعسهما جيب عسكري، وسجلت ثلاث إصابات بشظايا الرصاص"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشارت الوكالة إلى أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت مخبزا في البلدة القديمة من المدينة".
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ونقلت أن "مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان في مناطق متفرقة من المدينة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين بالرصاص".
وأضافت الوكالة "أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان، لم تعرف هوياتهم بعد، كانوا متواجدين داخل المخبز".
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