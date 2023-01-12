https://sputnikarabic.ae/20230112/الجيش-الكوري-الجنوبي-يخطط-لتأجير-أقمار-صناعية-مصغرة-1072211230.html
الجيش الكوري الجنوبي يخطط لتأجير أقمار صناعية مصغرة
الجيش الكوري الجنوبي يخطط لتأجير أقمار صناعية مصغرة
أعلن الجيش الكوري الجنوبي عن سعيه لتأجير أقمار صناعية مصغرة للاستطلاع في زمن الحرب بهدف تعزيز قدرات المراقبة على كوريا الشمالية. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T19:41+0000
2023-01-12T19:41+0000
2023-01-12T19:41+0000
كوريا الجنوبية
قمر اصطناعي
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ونقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول في الجيش، اليوم الخميس، أنه يدرس خطة لتأجير الأقمار الصناعية المصغرة من قبل وكالة فضاء مدنية أوروبية.وأشار إلى أن هذه الوكالة مخصصة للقمر الصناعي المصغر والمزود بتقنية رادار الفتحة التركيبية (SAR) في زمن الحرب.ويوفر هذا النوع من الرادارات نتيجة دقيقة من خلال أخذ كافة لقطات الرادار من هدف معين أثناء مروره فوقه ومعالجتها في صورة واحدة، حيث تتحرك الأقمار الصناعية بسرعة كبيرة عادة في مدار منخفض.وتشغيل هذه الأقمار الصناعية سيمكن الجيش الكوري الجنوبي من رصد حركة قاذفات صواريخ متنقلة (TEL) في كوريا الشمالية.كما سيمكنها من رصد حركة الأفراد والمواد حول منشآت نووية وعلامات على حقن الوقود السائل في صواريخ باليستية وغيرها في وقت حقيقي وحتى في الأحوال الجوية السيئة.ويسعى الجيش من خلال هذه الخطوة كذلك لتعزيز سلسلة القتل لمفهوم الضربة الوقائية ضد كوريا الشمالية في حالة الطوارئ.ويعتمد الجيش في كوريا الجنوبية بشكل كبير على الأقمار الصناعية للاستطلاع التي تديرها الولايات المتحدة لأنه لا يمتلك قمرا صناعيا استطلاعيا خاصا به.
https://sputnikarabic.ae/20230111/كوريا-الجنوبية-تعلن-إجراء-مناورات-نووية-مشتركة-مع-أمريكا-لردع-جارتها-الشمالية-1072143956.html
كوريا الجنوبية
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كوريا الجنوبية, قمر اصطناعي
كوريا الجنوبية, قمر اصطناعي
الجيش الكوري الجنوبي يخطط لتأجير أقمار صناعية مصغرة
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي عن سعيه لتأجير أقمار صناعية مصغرة للاستطلاع في زمن الحرب بهدف تعزيز قدرات المراقبة على كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة "يونهاب"
عن مسؤول في الجيش، اليوم الخميس، أنه يدرس خطة لتأجير الأقمار الصناعية المصغرة من قبل وكالة فضاء مدنية أوروبية.
وأشار إلى أن هذه الوكالة مخصصة للقمر الصناعي المصغر والمزود بتقنية رادار الفتحة التركيبية (SAR) في زمن الحرب.
ويوفر هذا النوع من الرادارات نتيجة دقيقة من خلال أخذ كافة لقطات الرادار من هدف معين أثناء مروره فوقه ومعالجتها في صورة واحدة، حيث تتحرك الأقمار الصناعية بسرعة كبيرة عادة في مدار منخفض.
وتشغيل هذه الأقمار الصناعية سيمكن الجيش الكوري الجنوبي
من رصد حركة قاذفات صواريخ متنقلة (TEL) في كوريا الشمالية.
كما سيمكنها من رصد حركة الأفراد والمواد حول منشآت نووية وعلامات على حقن الوقود السائل في صواريخ باليستية وغيرها في وقت حقيقي وحتى في الأحوال الجوية السيئة.
ويسعى الجيش من خلال هذه الخطوة كذلك لتعزيز سلسلة القتل لمفهوم الضربة الوقائية ضد كوريا الشمالية في حالة الطوارئ.
ويعتمد الجيش في كوريا الجنوبية بشكل كبير على الأقمار الصناعية للاستطلاع التي تديرها الولايات المتحدة لأنه لا يمتلك قمرا صناعيا استطلاعيا خاصا به.