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https://sputnikarabic.ae/20230112/الرئاسة-الفلسطينية-تتوعد-بـرد-مختلف-على-التطرف-الإسرائيلي-1072200510.html
الرئاسة الفلسطينية تتوعد بـ"رد مختلف على التطرف الإسرائيلي"
الرئاسة الفلسطينية تتوعد بـ"رد مختلف على التطرف الإسرائيلي"
توعدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، برد مختلف على ما وصفته بـ"التطرف الإسرائيلي وضبابية الموقف الأمريكي". 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T13:45+0000
2023-01-12T13:45+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "استمرار عمليات القتل اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار إسرائيل بانتهاكاتها للقانون الدولي والاتفاقيات بما فيها الإجراءات أحادية الجانب، والاستفزازات في الأماكن المقدسة، ستوصل الأوضاع إلى الانفجار، الذي لا يمكن السيطرة عليه".وتطرق المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى ما وصفه بـ"تردد المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وضبابية المواقف الأمريكية بين الأقوال التي تتحدث عن حل الدولتين والحفاظ على الوضع القائم في القدس ووقف الإجراءات أحادية الجانب بدون أي فعل حقيقي على الأرض".وحذر من أن هذه الحالة من الضبابية سينتج عنها مواقف وإجراءات فلسطينية "مختلفة وحازمة لمواجهة هذه الافعال الإسرائيلية المدانة والمرفوضة"، مؤكدا على أنه لا يمكن التأجيل أو التردد فيه في اتخاذ ما يلزم لحماية حقوق الفلسطينيين.وفي وقت سابق، استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، اليوم الخميس، في مكتبه في رام الله، بحضور رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية جورج نول.واطلع اشتية الضيف الأمريكي على الانتهاكات والإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، ضد الشعب الفلسطيني فور تسلمها الحكم.
https://sputnikarabic.ae/20230107/فلسطين-تؤكد-مواصلة-حراكها-الدبلوماسي-والقانوني-الدولي-لإنهاء-الاحتلال-الإسرائيلي-1072021390.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

الرئاسة الفلسطينية تتوعد بـ"رد مختلف على التطرف الإسرائيلي"

13:45 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIنبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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توعدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، برد مختلف على ما وصفته بـ"التطرف الإسرائيلي وضبابية الموقف الأمريكي".
ونقلت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "استمرار عمليات القتل اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار إسرائيل بانتهاكاتها للقانون الدولي والاتفاقيات بما فيها الإجراءات أحادية الجانب، والاستفزازات في الأماكن المقدسة، ستوصل الأوضاع إلى الانفجار، الذي لا يمكن السيطرة عليه".

واستنكر أبو ردينة، ما وصفه بـ"حالة التوتر مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الساعية للاستيطان والضم" مشيرا إلى أن تلك الحالة خلقت عدم استقرار ووضعا محفوفا بالمخاطر، سيكون له تداعيات خطيرة.

وتطرق المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى ما وصفه بـ"تردد المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وضبابية المواقف الأمريكية بين الأقوال التي تتحدث عن حل الدولتين والحفاظ على الوضع القائم في القدس ووقف الإجراءات أحادية الجانب بدون أي فعل حقيقي على الأرض".
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وحذر من أن هذه الحالة من الضبابية سينتج عنها مواقف وإجراءات فلسطينية "مختلفة وحازمة لمواجهة هذه الافعال الإسرائيلية المدانة والمرفوضة"، مؤكدا على أنه لا يمكن التأجيل أو التردد فيه في اتخاذ ما يلزم لحماية حقوق الفلسطينيين.
وفي وقت سابق، استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، اليوم الخميس، في مكتبه في رام الله، بحضور رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية جورج نول.
واطلع اشتية الضيف الأمريكي على الانتهاكات والإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، ضد الشعب الفلسطيني فور تسلمها الحكم.
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