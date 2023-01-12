https://sputnikarabic.ae/20230112/الرئيس-الإيراني-لن-نستسلم-في-حرب-الإرادات-1072188998.html
الرئيس الإيراني: لن نستسلم في حرب الإرادات
الرئيس الإيراني: لن نستسلم في حرب الإرادات
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن الإرادة الصلبة للشعب الإيراني أفشلت مساعي العدو في ممارسة أقصى الضغوط ضد إيران. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T09:36+0000
2023-01-12T09:36+0000
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وقال رئيسي، خلال زيارته محافظة يزد وافتتاح مشاريع في صناعة الماء والكهرباء: "إننا لن نستسلم في حرب الإرادات"، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإيرانية "إرنا".وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده لديها طاقات كبيرة في البلاد، متابعا: "ورغم مساعي العدو لتضييق الخناق علينا من خلال ممارسة أقصى الضغوط على البلاد، فإن إرادة الشعب الصلبة أفشلت هذه المساعي".وتابع رئيسي: "إننا لن نتوقف في تحقيق التقدم في البلاد وعاقدون العزم على مواصلة مسار التقدم".وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "تدشين 16 مشروعا لصناعة الماء والكهرباء في ظل العقوبات المفروضة علينا، يجسد إرادتنا الصلبة في عدم إيقاف مسار التقدم وضمان الرفاهية لأبناء الشعب الإيراني".وأوضح أن "هذه المشاريع ونقل المياه من الخليج إلى يزد في وسط البلاد عمل كبير داعيا جميع المسؤولين المعنيين إلى تنفيذ هذه المشاريع على وجه السرعة".
https://sputnikarabic.ae/20230109/قائد-الحرس-الثوري-يصف-الأحداث-الأخيرة-في-إيران-بـالحرب-العالمية-1072095023.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الإيراني: لن نستسلم في حرب الإرادات
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن الإرادة الصلبة للشعب الإيراني أفشلت مساعي العدو في ممارسة أقصى الضغوط ضد إيران.
وقال رئيسي، خلال زيارته محافظة يزد وافتتاح مشاريع في صناعة الماء والكهرباء: "إننا لن نستسلم في حرب الإرادات"، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإيرانية
"إرنا".
وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده لديها طاقات كبيرة في البلاد، متابعا: "ورغم مساعي العدو لتضييق الخناق علينا من خلال ممارسة أقصى الضغوط على البلاد، فإن إرادة الشعب الصلبة أفشلت هذه المساعي".
وتابع رئيسي: "إننا لن نتوقف في تحقيق التقدم في البلاد وعاقدون العزم على مواصلة مسار التقدم".
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "تدشين 16 مشروعا لصناعة الماء والكهرباء في ظل العقوبات المفروضة علينا، يجسد إرادتنا الصلبة في عدم إيقاف مسار التقدم وضمان الرفاهية لأبناء الشعب الإيراني".
وأوضح أن "هذه المشاريع ونقل المياه من الخليج إلى يزد في وسط البلاد عمل كبير داعيا جميع المسؤولين المعنيين إلى تنفيذ هذه المشاريع على وجه السرعة".