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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230112/السفير-الإيراني-الجديد-لدى-روما-ينفي-تقارير-إعلامية-حول-إسقاط-مسيرات-من-صنع-بلاده-بأوكرانيا-1072202067.html
السفير الإيراني الجديد لدى روما ينفي تقارير إعلامية حول إسقاط مسيرات من صنع بلاده بأوكرانيا
السفير الإيراني الجديد لدى روما ينفي تقارير إعلامية حول إسقاط مسيرات من صنع بلاده بأوكرانيا
نفى السفير الإيراني الجديد لدى روما، محمد رضا صبوري، اليوم الخميس، تقارير إعلامية حول إسقاط مسيرات إيرانية الصنع في أوكرانيا، بزعم أن روسيا تستخدمها هناك... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T14:15+0000
2023-01-12T14:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيران
أخبار إيران
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال صبوري للصحفيين إن: "التعاون بين إيران وروسيا في مجال الدفاع ليس أمراً جديداً، حيث إنه قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، زودنا الروس بعدد صغير من الطائرات بدون طيار، لكن ليس لهذا الأمر علاقة بالأخبار التي نسمعها كل يوم في وسائل الإعلام، بأن هذه الطائرات بدون طيار تسقط كل يوم بالعشرات (في أوكرانيا)".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد كرر التأكيد، في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بأن الدول الغربية، لم تستطع أن تقدم دليلاً واحداً على توريد إيران لطائرات مسيرة إلى روسيا.وقال لافروف، في حينها، لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لطائرات من دون طيار إيرانية إلى روسيا. وكالعادة كل شيء بأسلوب: الاحتمال الكبير. وأنه لا يمكنهم تقديم أي دلائل على ذلك".وكانت إيران بدورها، قد نفت، في أكثر من مناسبة، الاتهامات الأوكرانية لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا في ظل الأزمة الحالية؛ لافتة إلى "استعداد بلادها لحل الأزمة دبلوماسيا ووقف الحرب".وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن اتهامات الغرب لطهران بإمداد موسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا، ليس له هدفاً سوى تشويش الرأي العام العالمي.وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.يُذكر أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
https://sputnikarabic.ae/20221220/إيران-تنفي-مجددا-ادعاءات-أمريكا-المتعلقة-بنقل-طائراتها-المسيرة-إلى-روسيا-لاستخدامها-في-أوكرانيا-1071387691.html
إيران
أخبار إيران
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إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, روسيا
إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, روسيا

السفير الإيراني الجديد لدى روما ينفي تقارير إعلامية حول إسقاط مسيرات من صنع بلاده بأوكرانيا

14:15 GMT 12.01.2023
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AP Photo
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نفى السفير الإيراني الجديد لدى روما، محمد رضا صبوري، اليوم الخميس، تقارير إعلامية حول إسقاط مسيرات إيرانية الصنع في أوكرانيا، بزعم أن روسيا تستخدمها هناك بكثرة.
موسكو - سبوتنيك. وقال صبوري للصحفيين إن: "التعاون بين إيران وروسيا في مجال الدفاع ليس أمراً جديداً، حيث إنه قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، زودنا الروس بعدد صغير من الطائرات بدون طيار، لكن ليس لهذا الأمر علاقة بالأخبار التي نسمعها كل يوم في وسائل الإعلام، بأن هذه الطائرات بدون طيار تسقط كل يوم بالعشرات (في أوكرانيا)".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد كرر التأكيد، في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بأن الدول الغربية، لم تستطع أن تقدم دليلاً واحداً على توريد إيران لطائرات مسيرة إلى روسيا.
وقال لافروف، في حينها، لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لطائرات من دون طيار إيرانية إلى روسيا. وكالعادة كل شيء بأسلوب: الاحتمال الكبير. وأنه لا يمكنهم تقديم أي دلائل على ذلك".
وكانت إيران بدورها، قد نفت، في أكثر من مناسبة، الاتهامات الأوكرانية لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا في ظل الأزمة الحالية؛ لافتة إلى "استعداد بلادها لحل الأزمة دبلوماسيا ووقف الحرب".
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيران تنفي مجددا ادعاءات أمريكا المتعلقة بنقل طائراتها المسيرة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا
20 ديسمبر 2022, 10:14 GMT
وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن اتهامات الغرب لطهران بإمداد موسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا، ليس له هدفاً سوى تشويش الرأي العام العالمي.
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
يُذكر أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
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