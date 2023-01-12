https://sputnikarabic.ae/20230112/السفير-الإيراني-الجديد-لدى-روما-ينفي-تقارير-إعلامية-حول-إسقاط-مسيرات-من-صنع-بلاده-بأوكرانيا-1072202067.html

السفير الإيراني الجديد لدى روما ينفي تقارير إعلامية حول إسقاط مسيرات من صنع بلاده بأوكرانيا

السفير الإيراني الجديد لدى روما ينفي تقارير إعلامية حول إسقاط مسيرات من صنع بلاده بأوكرانيا

نفى السفير الإيراني الجديد لدى روما، محمد رضا صبوري، اليوم الخميس، تقارير إعلامية حول إسقاط مسيرات إيرانية الصنع في أوكرانيا، بزعم أن روسيا تستخدمها هناك... 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T14:15+0000

2023-01-12T14:15+0000

2023-01-12T14:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

إيران

أخبار إيران

أخبار أوكرانيا

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال صبوري للصحفيين إن: "التعاون بين إيران وروسيا في مجال الدفاع ليس أمراً جديداً، حيث إنه قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، زودنا الروس بعدد صغير من الطائرات بدون طيار، لكن ليس لهذا الأمر علاقة بالأخبار التي نسمعها كل يوم في وسائل الإعلام، بأن هذه الطائرات بدون طيار تسقط كل يوم بالعشرات (في أوكرانيا)".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد كرر التأكيد، في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بأن الدول الغربية، لم تستطع أن تقدم دليلاً واحداً على توريد إيران لطائرات مسيرة إلى روسيا.وقال لافروف، في حينها، لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لطائرات من دون طيار إيرانية إلى روسيا. وكالعادة كل شيء بأسلوب: الاحتمال الكبير. وأنه لا يمكنهم تقديم أي دلائل على ذلك".وكانت إيران بدورها، قد نفت، في أكثر من مناسبة، الاتهامات الأوكرانية لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا في ظل الأزمة الحالية؛ لافتة إلى "استعداد بلادها لحل الأزمة دبلوماسيا ووقف الحرب".وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن اتهامات الغرب لطهران بإمداد موسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا، ليس له هدفاً سوى تشويش الرأي العام العالمي.وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.يُذكر أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.

https://sputnikarabic.ae/20221220/إيران-تنفي-مجددا-ادعاءات-أمريكا-المتعلقة-بنقل-طائراتها-المسيرة-إلى-روسيا-لاستخدامها-في-أوكرانيا-1071387691.html

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