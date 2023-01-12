عربي
https://sputnikarabic.ae/20230112/السودان-يشهد-انخفاضا-طفيفا-في-أسعار-الوقود-1072186483.html
السودان يشهد انخفاضا طفيفا في أسعار الوقود
السودان يشهد انخفاضا طفيفا في أسعار الوقود
شهد السودان انخفاضا طفيفا في أسعار الوقود، حيث أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية، أمس الأربعاء، عن خفض أسعاره ابتداءً من اليوم الخميس. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T08:46+0000
2023-01-12T08:46+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103738/70/1037387008_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3196094ef21db6cf0c951759eebeccc7.jpg
وقال موقع "السودان تربيون" إن وزارة الطاقة السودانية اعتادت مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري لمقارنتها بأسعار النفط العالمية، وذلك منذ تحرير السلعة بشكل كامل في يناير/كانون الثاني 2021.وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه إنها "قررت خفض أسعار الوقود اعتبارا من الخميس 12 يناير/ كانون الثاني ليكون لتر البنزين في التسعيرة الجديدة 620 جنيها بدلا عن 660 على أن يكون لتر الجازولين 498 جنيها بدلا عن 620"، وتأتي تعديلات أسعار الوقود في إطار سياسة الوزارة في المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية.كانت الحكومة الانتقالية السودانية السابقة قد أعلنت، العام الماضي، رفع الدعم نهائيا عن المحروقات ضمن إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، شملت تحريرا للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.يذكر أن إنتاج السودان من النفط كان قد تراجع بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، من 450 ألف برميل يوميا إلى ما دون 60 ألفا، ما اضطر الحكومة إلى استيراد أكثر من 60 % من احتياجاتها النفطية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103738/70/1037387008_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9850a93a7fe6f7186b1abed9eab1c57c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم

السودان يشهد انخفاضا طفيفا في أسعار الوقود

08:46 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / Ebrahim Hamidمناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / Ebrahim Hamid
تابعنا عبرTelegram
شهد السودان انخفاضا طفيفا في أسعار الوقود، حيث أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية، أمس الأربعاء، عن خفض أسعاره ابتداءً من اليوم الخميس.
وقال موقع "السودان تربيون" إن وزارة الطاقة السودانية اعتادت مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري لمقارنتها بأسعار النفط العالمية، وذلك منذ تحرير السلعة بشكل كامل في يناير/كانون الثاني 2021.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه إنها "قررت خفض أسعار الوقود اعتبارا من الخميس 12 يناير/ كانون الثاني ليكون لتر البنزين في التسعيرة الجديدة 620 جنيها بدلا عن 660 على أن يكون لتر الجازولين 498 جنيها بدلا عن 620"، وتأتي تعديلات أسعار الوقود في إطار سياسة الوزارة في المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية.
كانت الحكومة الانتقالية السودانية السابقة قد أعلنت، العام الماضي، رفع الدعم نهائيا عن المحروقات ضمن إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، شملت تحريرا للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
يذكر أن إنتاج السودان من النفط كان قد تراجع بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، من 450 ألف برميل يوميا إلى ما دون 60 ألفا، ما اضطر الحكومة إلى استيراد أكثر من 60 % من احتياجاتها النفطية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:37 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала