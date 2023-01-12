https://sputnikarabic.ae/20230112/السودان-يشهد-انخفاضا-طفيفا-في-أسعار-الوقود-1072186483.html
السودان يشهد انخفاضا طفيفا في أسعار الوقود
السودان يشهد انخفاضا طفيفا في أسعار الوقود
شهد السودان انخفاضا طفيفا في أسعار الوقود، حيث أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية، أمس الأربعاء، عن خفض أسعاره ابتداءً من اليوم الخميس. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T08:46+0000
2023-01-12T08:46+0000
2023-01-12T08:46+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وقال موقع "السودان تربيون" إن وزارة الطاقة السودانية اعتادت مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري لمقارنتها بأسعار النفط العالمية، وذلك منذ تحرير السلعة بشكل كامل في يناير/كانون الثاني 2021.وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه إنها "قررت خفض أسعار الوقود اعتبارا من الخميس 12 يناير/ كانون الثاني ليكون لتر البنزين في التسعيرة الجديدة 620 جنيها بدلا عن 660 على أن يكون لتر الجازولين 498 جنيها بدلا عن 620"، وتأتي تعديلات أسعار الوقود في إطار سياسة الوزارة في المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية.كانت الحكومة الانتقالية السودانية السابقة قد أعلنت، العام الماضي، رفع الدعم نهائيا عن المحروقات ضمن إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، شملت تحريرا للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.يذكر أن إنتاج السودان من النفط كان قد تراجع بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، من 450 ألف برميل يوميا إلى ما دون 60 ألفا، ما اضطر الحكومة إلى استيراد أكثر من 60 % من احتياجاتها النفطية.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
السودان يشهد انخفاضا طفيفا في أسعار الوقود
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شهد السودان انخفاضا طفيفا في أسعار الوقود، حيث أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية، أمس الأربعاء، عن خفض أسعاره ابتداءً من اليوم الخميس.
وقال موقع
"السودان تربيون" إن وزارة الطاقة السودانية اعتادت مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري لمقارنتها بأسعار النفط العالمية، وذلك منذ تحرير السلعة بشكل كامل في يناير/كانون الثاني 2021.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه إنها "قررت خفض أسعار الوقود اعتبارا من الخميس 12 يناير/ كانون الثاني ليكون لتر البنزين في التسعيرة الجديدة 620 جنيها بدلا عن 660 على أن يكون لتر الجازولين 498 جنيها بدلا عن 620"، وتأتي تعديلات أسعار الوقود في إطار سياسة الوزارة في المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية.
كانت الحكومة الانتقالية السودانية السابقة قد أعلنت، العام الماضي، رفع الدعم نهائيا عن المحروقات ضمن إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، شملت تحريرا للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
يذكر أن إنتاج السودان من النفط كان قد تراجع بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، من 450 ألف برميل يوميا إلى ما دون 60 ألفا، ما اضطر الحكومة إلى استيراد أكثر من 60 % من احتياجاتها النفطية.