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https://sputnikarabic.ae/20230112/الشرطة-الإسبانية-تعتقل-أحد-أكثر-المجرمين-المطلوبين-لدى-اليوروبول-1072201578.html
الشرطة الإسبانية تعتقل أحد أكثر المجرمين المطلوبين لدى "اليوروبول"
الشرطة الإسبانية تعتقل أحد أكثر المجرمين المطلوبين لدى "اليوروبول"
أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، اعتقال أحد أكثر المجرمين المطلوبين من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "يوروبول" منذ عام 2014. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T14:04+0000
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سبوتنيك. وألقت عناصر الشرطة الإسبانية القبض على أحد أكثر المجرمين المطلوبين لدى اليوروبول في مقاطعة توليدو، والذي كانت تجري حوله التحريات منذ عام 2014.يشار إلى أن المجرم المعتقل هو عضو في إحدى أكثر المنظمات الإجرامية نشاطا في إسبانيا في العقود الأخيرة، حيث أنه خبير في المجال التقني وأدوات الكمبيوتر، حسبما أفادت الشرطة الإسبانية في بيان لها.وأضافت الشرطة أن الجاني، البالغ من العمر 37 عاما، كان رهن دعوى قضائية، صادرة عن المحكمة الوطنية الإسبانية، بتهمة التعذيب والخطف والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية والذخيرة والتهديدات وجرائم ضد الصحة العامة.وتعتبر المنظمة الإجرامية التي ينتمي إليها المعتقل متورطة في سرقة كميات كبيرة من المخدرات في الموانئ البحرية، إلى جانب جرائم أخرى.
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الشرطة الإسبانية تعتقل أحد أكثر المجرمين المطلوبين لدى "اليوروبول"

14:04 GMT 12.01.2023
© AP Photo / Francisco Secoالشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Francisco Seco
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أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، اعتقال أحد أكثر المجرمين المطلوبين من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "يوروبول" منذ عام 2014.
سبوتنيك. وألقت عناصر الشرطة الإسبانية القبض على أحد أكثر المجرمين المطلوبين لدى اليوروبول في مقاطعة توليدو، والذي كانت تجري حوله التحريات منذ عام 2014.
يشار إلى أن المجرم المعتقل هو عضو في إحدى أكثر المنظمات الإجرامية نشاطا في إسبانيا في العقود الأخيرة، حيث أنه خبير في المجال التقني وأدوات الكمبيوتر، حسبما أفادت الشرطة الإسبانية في بيان لها.
وأضافت الشرطة أن الجاني، البالغ من العمر 37 عاما، كان رهن دعوى قضائية، صادرة عن المحكمة الوطنية الإسبانية، بتهمة التعذيب والخطف والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية والذخيرة والتهديدات وجرائم ضد الصحة العامة.
وتعتبر المنظمة الإجرامية التي ينتمي إليها المعتقل متورطة في سرقة كميات كبيرة من المخدرات في الموانئ البحرية، إلى جانب جرائم أخرى.
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