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https://sputnikarabic.ae/20230112/الصومال-الحكم-بإعدام-ضابط-سابق-في-الجيش-رميا-بالرصاص-لاتهامه-بتسهيل-تفجيرات-إرهابية-1072195294.html
الصومال... الحكم بإعدام ضابط سابق في الجيش رميا بالرصاص لاتهامه بتسهيل تفجيرات إرهابية
الصومال... الحكم بإعدام ضابط سابق في الجيش رميا بالرصاص لاتهامه بتسهيل تفجيرات إرهابية
أصدرت محكمة القوات المسلحة الصومالية، اليوم الخميس، حكما بالإعدام رميا بالرصاص على ضابط في القوات المسلحة الصومالية، بعد اتهامه بتسهيل تفجيرات إرهابية. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T12:16+0000
2023-01-12T12:16+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن الضابط السابق واجه تهما تتعلق بانفجارات أودت بحياة العديد من المدنيين التي وقعت في مقديشو.وكانت تحقيقات النيابة العامة للقوات المسلحة كشفت أن المتهم التحق بميليشيات الخوارج (الشباب) وقام في الوقت نفسه بتسهيل التفجيرات التي راح ضحيتها الأبرياء في مقديشو عام 2019.
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الصومال, العالم العربي
الصومال, العالم العربي

الصومال... الحكم بإعدام ضابط سابق في الجيش رميا بالرصاص لاتهامه بتسهيل تفجيرات إرهابية

12:16 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / HASAN ALI ELMIأفراد من الجيش في الصومال
أفراد من الجيش في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / HASAN ALI ELMI
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أصدرت محكمة القوات المسلحة الصومالية، اليوم الخميس، حكما بالإعدام رميا بالرصاص على ضابط في القوات المسلحة الصومالية، بعد اتهامه بتسهيل تفجيرات إرهابية.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن الضابط السابق واجه تهما تتعلق بانفجارات أودت بحياة العديد من المدنيين التي وقعت في مقديشو.
وكانت تحقيقات النيابة العامة للقوات المسلحة كشفت أن المتهم التحق بميليشيات الخوارج (الشباب) وقام في الوقت نفسه بتسهيل التفجيرات التي راح ضحيتها الأبرياء في مقديشو عام 2019.
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