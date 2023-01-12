https://sputnikarabic.ae/20230112/الصومال-الحكم-بإعدام-ضابط-سابق-في-الجيش-رميا-بالرصاص-لاتهامه-بتسهيل-تفجيرات-إرهابية-1072195294.html
الصومال... الحكم بإعدام ضابط سابق في الجيش رميا بالرصاص لاتهامه بتسهيل تفجيرات إرهابية
الصومال... الحكم بإعدام ضابط سابق في الجيش رميا بالرصاص لاتهامه بتسهيل تفجيرات إرهابية
أصدرت محكمة القوات المسلحة الصومالية، اليوم الخميس، حكما بالإعدام رميا بالرصاص على ضابط في القوات المسلحة الصومالية، بعد اتهامه بتسهيل تفجيرات إرهابية. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T12:16+0000
2023-01-12T12:16+0000
2023-01-12T12:16+0000
الصومال
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069688640_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e40cd7f40f062d3690f948bf616539db.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن الضابط السابق واجه تهما تتعلق بانفجارات أودت بحياة العديد من المدنيين التي وقعت في مقديشو.وكانت تحقيقات النيابة العامة للقوات المسلحة كشفت أن المتهم التحق بميليشيات الخوارج (الشباب) وقام في الوقت نفسه بتسهيل التفجيرات التي راح ضحيتها الأبرياء في مقديشو عام 2019.
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069688640_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_9fe96444a7fa37c30afee2f079c767e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصومال, العالم العربي
الصومال... الحكم بإعدام ضابط سابق في الجيش رميا بالرصاص لاتهامه بتسهيل تفجيرات إرهابية
تابعنا عبر
أصدرت محكمة القوات المسلحة الصومالية، اليوم الخميس، حكما بالإعدام رميا بالرصاص على ضابط في القوات المسلحة الصومالية، بعد اتهامه بتسهيل تفجيرات إرهابية.
وأفادت وكالة الأنباء
الصومالية بأن الضابط السابق واجه تهما تتعلق بانفجارات أودت بحياة العديد من المدنيين التي وقعت في مقديشو.
وكانت تحقيقات النيابة العامة للقوات المسلحة كشفت أن المتهم التحق بميليشيات الخوارج (الشباب) وقام في الوقت نفسه بتسهيل التفجيرات التي راح ضحيتها الأبرياء في مقديشو عام 2019.