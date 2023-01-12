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https://sputnikarabic.ae/20230112/الصين-تعلن-موافقتها-على-أول-تعاون-مع-أمريكا-منذ-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-1072201945.html
الصين تعلن موافقتها على أول تعاون مع أمريكا منذ زيارة بيلوسي إلى تايوان
الصين تعلن موافقتها على أول تعاون مع أمريكا منذ زيارة بيلوسي إلى تايوان
أعلنت الصين موافقتها على التعاون مع أمريكا حول قضايا التغير المناخي، والذي يعتبر أول تعاون بين البلدين منذ زيارة بيلوسي الشهيرة إلى تايوان. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T14:12+0000
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بكين - سبوتنيك. ووفق ما أعلنته وزارة البيئة الصينية، اليوم الخميس، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الصين وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة بشأن قضايا تغير المناخ.وقالت الوزارة: "عقد المبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ، شيه تشن هوا، اجتماعا عبر الفيديو مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، واتفق الطرفان على مواصلة التعاون، والاستجابة بشكل مشترك للتحديات المتعلقة بتغير المناخ".في نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكرت وسائل الإعلام أن شيه التقى بشكل غير رسمي مع كيري خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في مصر، لافتة إلى أن كلا الجانبين مهتم باستئناف المفاوضات للحد من انبعاثات غاز الميثان، ومكافحة إزالة الغابات وتسريع التحول إلى الطاقة الخضراء.وأدانت الصين رحلة بيلوسي بأقوى العبارات، قائلة إنها بادرة دعم للانفصالية، وأطلقت تدريبات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من تايوان.طالع أيضا: الخارجية الصينية: إجراءات الرد على زيارة بيلوسي إلى تايوان ستكون قوية وسريعة
https://sputnikarabic.ae/20220929/أمريكا-تحث-الصين-على-استئناف-الحوار-الثنائي-بعد-تعليقه-بسبب-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-1068418624.html
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

الصين تعلن موافقتها على أول تعاون مع أمريكا منذ زيارة بيلوسي إلى تايوان

14:12 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي جو بايدن يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي جو بايدن يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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أعلنت الصين موافقتها على التعاون مع أمريكا حول قضايا التغير المناخي، والذي يعتبر أول تعاون بين البلدين منذ زيارة بيلوسي الشهيرة إلى تايوان.
بكين - سبوتنيك. ووفق ما أعلنته وزارة البيئة الصينية، اليوم الخميس، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الصين وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة بشأن قضايا تغير المناخ.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيسة التايوانية تساي إينج ون خلال اجتماع في تايبيه، تايوان (الصين) 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
أمريكا تحث الصين على استئناف الحوار الثنائي بعد تعليقه بسبب زيارة بيلوسي إلى تايوان
29 سبتمبر 2022, 21:09 GMT
وقالت الوزارة: "عقد المبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ، شيه تشن هوا، اجتماعا عبر الفيديو مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، واتفق الطرفان على مواصلة التعاون، والاستجابة بشكل مشترك للتحديات المتعلقة بتغير المناخ".
في نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكرت وسائل الإعلام أن شيه التقى بشكل غير رسمي مع كيري خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في مصر، لافتة إلى أن كلا الجانبين مهتم باستئناف المفاوضات للحد من انبعاثات غاز الميثان، ومكافحة إزالة الغابات وتسريع التحول إلى الطاقة الخضراء.

وكانت الصين قد علقت في أغسطس/ آب الماضي، المفاوضات مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، بما في ذلك تغير المناخ، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي تايوان.

وأدانت الصين رحلة بيلوسي بأقوى العبارات، قائلة إنها بادرة دعم للانفصالية، وأطلقت تدريبات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من تايوان.
طالع أيضا: الخارجية الصينية: إجراءات الرد على زيارة بيلوسي إلى تايوان ستكون قوية وسريعة
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