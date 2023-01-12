https://sputnikarabic.ae/20230112/العثور-على-مجموعة-جديدة-من-الوثائق-السرية-للرئيس-الأمريكي-1072206793.html

العثور على مجموعة جديدة من الوثائق السرية للرئيس الأمريكي

العثور على مجموعة جديدة من الوثائق السرية للرئيس الأمريكي

كشفت مصادر مطلعة أن الفريق القانوني للرئيس الأمريكي جو بايدن عثر على مجموعة جديدة من الوثائق السرية الخاصة بالرئيس. 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T16:11+0000

2023-01-12T16:11+0000

2023-01-12T16:11+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

وثائق سرية

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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المصادر أنه عثر على الوثائق الجديدة خلال عملية البحث التي انطلقت في أعقاب العثور على وثائق أخرى سرية بمكتب سابق لبايدن بمركز أبحاث.وقال أحد المصادر إن عملية البحث الجديدة أدت إلى العثور على وثائق إضافية تهم المسؤولين الحكوميين الذين يتولون مهمة مراجعة الأمر.وحتى الآن لم يتضح محتوى الوثائق الجديدة أو عددها أو المكان الذي تم العثور عليها فيه.يذكر أنه تم العثور على المجموعة الأولى من الوثائق، حينما كان محامو الرئيس بايدن يقومون بتعبئة الملفات في مكتبه الخاص السابق.وتضم هذه المجموعة 10 وثائق سرية، بما في ذلك مواد تعلق بالاستخبارات الأمريكية ومذكرات إعلامية بشأن أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.وبعض هذه الوثائق ترقى إلى درجة "سرية للغاية"، وهي أعلى درجات السرية، ويفترض أن تحفظ في أماكن آمنة.ووفقا قانون السجلات الرئاسية، يفترض أن تنقل وثائق البيت الأبيض إلى الأرشيف الوطني عند رحيل الإدارة.

https://sputnikarabic.ae/20230111/بايدن-ينفي-علمه-بمحتوى-وثائق-رسمية-سرية-عثر-عليها-في-مكتبه-السابق-1072140683.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, وثائق سرية