https://sputnikarabic.ae/20230112/العراق-يسعى-لتوقيع-اتفاقية-مع-إيران-لضمان-استقرار-الطاقة-الكهربائية-في-البلاد-1072203109.html
العراق يسعى لتوقيع اتفاقية مع إيران لضمان استقرار الطاقة الكهربائية في البلاد
العراق يسعى لتوقيع اتفاقية مع إيران لضمان استقرار الطاقة الكهربائية في البلاد
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، أنها تسعى لتوقيع اتفاقية مع إيران تضمن استقرار الطاقة الكهربائية في البلاد. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T14:40+0000
2023-01-12T14:40+0000
2023-01-12T14:40+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، قوله إن "بعض المحطات الاستثمارية تعتمد على كميات الغاز المستوردة من إيران بمعدل يصل من (6-7 آلاف) ميغاواط وهي تعزز تجهيز ساعات الطاقة الكهربائية".وأوضح أن "العراق يتأثر بالنقص الحاصل في الغاز لدى إيران في فصل الشتاء وبالتالي يتذبذب التجهيز في بعض الأحيان".ووفقا له، فإن "الجانب العراقي سدد كامل المبالغ الخاصة بتوريد الغاز الإيراني".وأضاف الوزير العراقي أنه "يخطط لزيارة إيران للقاء وزير الطاقة والنفط هناك ووضع اتفاقية واضحة تضمن للعراق كميات الغاز المجهزة بمعدل مستقر".وأشار إلى أن "الاتفاق يهدف لتفادي تذبذب كميات الطاقة المنتجة لفصل الصيف المقبل نتيجة وجود محطات مهمة في بغداد يصل معدل إنتاجها إلى (4500) ميغاواط تعتمد بشكل كامل على الغاز الإيراني".ويعتمد العراق خلال ما يزيد على عقدٍ ونصف العقد على إيران، كمورد رئيسي للطاقة، فيما يواجه المسؤولون العراقيون انتقادات لاذعة في البلد الغني بالنفط، الذي يعاني مواطنوه من أزمة انقطاع التيار الكهربائي على نحو متكرر.
https://sputnikarabic.ae/20221009/الحكومة-العراقية-تعلن-تسديد-كافة-مستحقات-الغاز-الإيراني-1068798961.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
العراق يسعى لتوقيع اتفاقية مع إيران لضمان استقرار الطاقة الكهربائية في البلاد
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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، أنها تسعى لتوقيع اتفاقية مع إيران تضمن استقرار الطاقة الكهربائية في البلاد.
ونقلت
وكالة الأنباء العراقية عن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، قوله إن "بعض المحطات الاستثمارية تعتمد على كميات الغاز المستوردة من إيران بمعدل يصل من (6-7 آلاف) ميغاواط وهي تعزز تجهيز ساعات الطاقة الكهربائية".
وأوضح أن "العراق يتأثر بالنقص الحاصل في الغاز لدى إيران في فصل الشتاء وبالتالي يتذبذب التجهيز في بعض الأحيان".
ووفقا له، فإن "الجانب العراقي سدد كامل المبالغ الخاصة بتوريد الغاز الإيراني
".
وأضاف الوزير العراقي أنه "يخطط لزيارة إيران للقاء وزير الطاقة والنفط هناك ووضع اتفاقية واضحة تضمن للعراق كميات الغاز المجهزة بمعدل مستقر".
وأشار إلى أن "الاتفاق يهدف لتفادي تذبذب كميات الطاقة المنتجة لفصل الصيف المقبل نتيجة وجود محطات مهمة في بغداد يصل معدل إنتاجها إلى (4500) ميغاواط تعتمد بشكل كامل على الغاز الإيراني".
وأكد أن "العراق يسعى إلى توقيع اتفاقية واضحة تضمن حقوق الطرفين وتعطي استقرارا في تدفق كميات الغاز وبالتالي استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية".
ويعتمد العراق
خلال ما يزيد على عقدٍ ونصف العقد على إيران، كمورد رئيسي للطاقة، فيما يواجه المسؤولون العراقيون انتقادات لاذعة في البلد الغني بالنفط، الذي يعاني مواطنوه من أزمة انقطاع التيار الكهربائي على نحو متكرر.