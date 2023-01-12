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https://sputnikarabic.ae/20230112/القضاء-التونسي-يصدر-أحكاما-بسجن-9-نساء-ضمن-خلية-متهمة-بارتكاب-أعمال-إرهابية-1072200631.html
القضاء التونسي يصدر أحكاما بسجن 9 نساء ضمن خلية متهمة بارتكاب "أعمال إرهابية"
القضاء التونسي يصدر أحكاما بسجن 9 نساء ضمن خلية متهمة بارتكاب "أعمال إرهابية"
قضت محكمة تونسية اليوم بسجن تسع نساء 25 عاما بتهمنة تشكيل خلية إرهابية والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية في 2016. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T13:47+0000
2023-01-12T13:47+0000
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وبحسب موقع "موزاييك" التونسي "نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في القضية المتهم فيها عشرة متهمين جلهم فتيات ونسوة أسّسوا " كتيبة حفيدات عقبة ابن نافع" الإرهابية".وقضت الدائرة على منتميتين اثنتين إلى هذه المجموعة، المكونة من سيدات فقط، بمن فيهنّ المؤسِسة، بالسجن 25 عاما بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية".وحُكم على سبع متهمات أخريات بالسجن لفترت تتراوح بين 3 و14 عامًا فيما أسقطت الدعوى بحق متهمة أخرى.وفي عام 2016، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن محاولة لاغتيال وزير الداخلية آنذاك هادي مجدوب أثناء زيارته لوالديه، وهو ما نفاه مكتب الاتصال بالوزارة في حينه.
https://sputnikarabic.ae/20221207/تونس-إحباط-مخطط-ارهابي-يستهدف-مؤسسة-دينية-ووحدة-أمنية-1070955400.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

القضاء التونسي يصدر أحكاما بسجن 9 نساء ضمن خلية متهمة بارتكاب "أعمال إرهابية"

13:47 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDمحكمة في تونس
محكمة في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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قضت محكمة تونسية اليوم بسجن تسع نساء 25 عاما بتهمنة تشكيل خلية إرهابية والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية في 2016.
وبحسب موقع "موزاييك" التونسي "نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في القضية المتهم فيها عشرة متهمين جلهم فتيات ونسوة أسّسوا " كتيبة حفيدات عقبة ابن نافع" الإرهابية".
وقضت الدائرة على منتميتين اثنتين إلى هذه المجموعة، المكونة من سيدات فقط، بمن فيهنّ المؤسِسة، بالسجن 25 عاما بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية".
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وحُكم على سبع متهمات أخريات بالسجن لفترت تتراوح بين 3 و14 عامًا فيما أسقطت الدعوى بحق متهمة أخرى.
وفي عام 2016، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن محاولة لاغتيال وزير الداخلية آنذاك هادي مجدوب أثناء زيارته لوالديه، وهو ما نفاه مكتب الاتصال بالوزارة في حينه.
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