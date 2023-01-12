https://sputnikarabic.ae/20230112/القوات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرة-أوكرانية-من-طراز-سو-25-في-أجواء-دونيتسك-1072194617.html
القوات الجوية الروسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" في أجواء دونيتسك
القوات الجوية الروسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" في أجواء دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية، قامت بإسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T11:49+0000
2023-01-12T11:49+0000
2023-01-12T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية نيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الجوية الروسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" في أجواء دونيتسك
11:49 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 12.01.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية، قامت بإسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية نيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".