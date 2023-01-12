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القوات الجوية الروسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" في أجواء دونيتسك
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230112/القوات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرة-أوكرانية-من-طراز-سو-25-في-أجواء-دونيتسك-1072194617.html
القوات الجوية الروسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" في أجواء دونيتسك
القوات الجوية الروسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" في أجواء دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية، قامت بإسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T11:49+0000
2023-01-12T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية نيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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روسيا

القوات الجوية الروسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" في أجواء دونيتسك

11:49 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 12.01.2023)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية، قامت بإسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية نيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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