https://sputnikarabic.ae/20230112/القوات-الروسية-تطوق-خزان-ملح-أوروبا--1072191696.html

القوات الروسية تطوق "خزان ملح أوروبا"

القوات الروسية تطوق "خزان ملح أوروبا"

تصدر اسم سوليدار عناوين وسائل الإعلام العالمية بعد أنباء سيطرة القوات الروسية على المدينة التي اعتبر الخبراء أنها مهمة جدا بالنسبة لمسار العملية العسكرية... 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T12:01+0000

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العالم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وعلى الرغم من محاولة وسائل الإعلام الغربية "الطبطبة على المشاعر الأوكرانية" من خلال الزعم بأن هذا الحدث عادي ومحاوله التقليل من شأنه، إلا أن الحقيقة يمكن ملامستها من تصريحات المسؤولين الغربيين الغاضبة وتضارب الآراء حول قدرة القوات العسكرية الأوكرانية.سوليدار "هدية الملح"تحتوي هذه المدينة على أكبر مشروع لاستخراج الملح في منطقة شرق ووسط أوروبا، تم إنشاؤه منذ عام 1881 في عهد الأمبراطورية الروسية.وبحسب وكالة "سي إن إن" الأمريكية، تضم المنطقة المحيطة بسوليدار مناجم ملح كبيرة تابعة لشركة "أرتيمسيل" وهي أكبر منتج للملح في أوروبا، حيث توقف الإنتاج بعد فترة وجيزة من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ونوهت الصحيفة إلى أن المنطقة المحيطة بالمدينة تحتوي على "احتياطيات ضخمة من الملح النقي جدا والتي لم يتم استغلالها إلا على نطاق صناعي منذ القرن الثامن عشر".اقرأ أيضا: بوادر أزمة كبيرة في الجيش البريطاني بسبب الإمداد المستمر لنظام كييف بالأسلحةكما يحتوي المصنع على مركز للمعالجة بمادة اليود والأملاح الأخرى، حيث كان مقصدا للسياحة الطبية وخصوصا للأشخاص الذي يعانون من مشاكل في التنفس وأمراض الرئة.أرتيوموفسك... مدينة النبيذ الأحمر وتشتهر مدينة أرتيوموفسك (باخموت) المجاورة لسوليدار بوجود شبكة أنفاق تحت الأرض، حيث يُصنع النبيذ الفوار وفقًا للوصفات الكلاسيكية في مناجم الطباشير السابقة على بعد نحو 70 مترًا تحت سطح الأرض وبحسب "dw" تنتج المدينة أكثر من 25 مليون زجاجة سنويًا.ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن أحد قادة القوات الأوكرانية، قوله بأن قوات بلاده تكبدت خسائر فادحة في مدينة أرتيوموفسك (تسمى باخموت في أوكرانيا).ونقلت الصحيفة عن القائد، قوله: القوات الروسية "المجوقلة" تحاصر سوليداروأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن وحدات القوات الروسية المجوقلة تطوق المدينة من الجهتين الشمالية والجنوبية، وتقاتل مجموعات هجومية في المدينة نفسها، مؤكدة استهداف مركز القيادة والمراقبة للكتيبة الأوكرانية في مدينة أرتيموفسك، بضربات نفذتها المدفعية وسلاح الجو الروسيين.وجاء في بيان الوزارة: "قصفنا مركز القيادة والمراقبة للكتيبة من لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات نفذها الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية قرب مدينة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية".اقرأ ايضا: روسيا وبيلاروسيا تعززان الدفاع الجوي لدى قوات الاتحاد

https://sputnikarabic.ae/20230111/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

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