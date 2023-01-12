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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230112/المجر-يحذر-من-تورط-الناتو-في-الصراع-الأوكراني-1072179102.html
المجر يحذر من تورط الناتو في الصراع الأوكراني
المجر يحذر من تورط الناتو في الصراع الأوكراني
حذرت الرئيسة المجرية، كاتالين إيفا نوفاك، من تورط الناتو في الأزمة الأوكرانية ودعت الحلف إلى الاسترشاد بالبراغماتية بدلا من المشاعر. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T02:06+0000
2023-01-12T02:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المجر
أخبار أوكرانيا
العالم
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بودابست - سبوتنيك. وقالت نوفاك خلال اجتماع مع سفراء الدول الأجنبية، كما نقلت وكالة أنباء MTI: "في هذه القضية [الصراع الأوكراني]، ينبغي للمرء أن يكون براغماتيا ولكن أيضا يفكر في بقاء أوروبا".وأضافت: "يجب على منظمة حلف شمال الأطلسي الابتعاد عن الحرب؛ يجب ألا نسمح لأنفسنا بالاستسلام للمشاعر والتورط في الصراع بسبب ذلك".ودعت الرئيسة الدبلوماسيين إلى العمل بروح الاحترام المتبادل لثقافات بعضهم البعض وبراغماتيته.وكثفت الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة هناك في 24 فبراير 2022، استجابة لدعوات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.وفي أبريل 2022، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الناتو-إمداد-أوكرانيا-بمزيد-من-الأسلحة-أسرع-طريق-للسلام-1071762100.html
المجر
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المجر, أخبار أوكرانيا, العالم
المجر, أخبار أوكرانيا, العالم

المجر يحذر من تورط الناتو في الصراع الأوكراني

02:06 GMT 12.01.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورشعار حلف شمال الأطلسي
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
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حذرت الرئيسة المجرية، كاتالين إيفا نوفاك، من تورط الناتو في الأزمة الأوكرانية ودعت الحلف إلى الاسترشاد بالبراغماتية بدلا من المشاعر.
بودابست - سبوتنيك. وقالت نوفاك خلال اجتماع مع سفراء الدول الأجنبية، كما نقلت وكالة أنباء MTI: "في هذه القضية [الصراع الأوكراني]، ينبغي للمرء أن يكون براغماتيا ولكن أيضا يفكر في بقاء أوروبا".
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"الناتو": إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة أسرع طريق للسلام
30 ديسمبر 2022, 11:14 GMT
وأضافت: "يجب على منظمة حلف شمال الأطلسي الابتعاد عن الحرب؛ يجب ألا نسمح لأنفسنا بالاستسلام للمشاعر والتورط في الصراع بسبب ذلك".
ودعت الرئيسة الدبلوماسيين إلى العمل بروح الاحترام المتبادل لثقافات بعضهم البعض وبراغماتيته.
وكثفت الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة هناك في 24 فبراير 2022، استجابة لدعوات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.
وفي أبريل 2022، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:46 GMT
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