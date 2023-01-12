https://sputnikarabic.ae/20230112/المكتب-الرئاسي-لكوريا-الجنوبية-يصدر-توضيحا-لتصريحات-الرئيس-عن-امتلاك-سيئول-لأسلحة-نووية-1072194718.html
المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية يصدر توضيحا لتصريحات الرئيس عن امتلاك سيئول لأسلحة نووية
المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية يصدر توضيحا لتصريحات الرئيس عن امتلاك سيئول لأسلحة نووية
أصدر المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية توضيحًا حول تصريحات الرئيس الكوري، "يون سوك يول"، عن امتلاك بلاده للأسلحة النووية. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T12:04+0000
2023-01-12T12:04+0000
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ووفقا لبيان نشرته وكالة "يونهاب"، أكد أن موقف حكومة كوريا الجنوبية فيما يتعلق بتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لم يتغير.ولفت إلى أن تصريحات "يون" حول إمكانية حصول كوريا الجنوبية على أسلحة نووية ما هي إلا "تعبير التزامه الراسخ بالدفاع عن الأمة ضد التهديد النووي المتزايد لكوريا الشمالية".وكان الزعيم الكوري الجنوبي قد صرح، أمس الأربعاء، أن بلاده يمكن أن تحصل على أسلحة نووية أجنبية أو تصنع أسلحة نووية خاصة بها إذا زاد التهديد من كوريا الشمالية.وقال البيان: "إن أهم جزء في تصريحات الرئيس أمس أنه من المهم، كإجراء واقعي في الوقت الحالي، تعزيز الردع الموسع بصورة فعالة داخل التحالف الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".وأضاف: "لكن عندما يتعلق الأمر بالأمن، يجب دائما مراعاة السيناريو الأسوأ، ومن هذا المنظور، كان الرئيس يعبر عن التزامه بحماية الشعب، بصفته القائد الأعلى، ضد التهديدات المتصاعدة لأسلحة كوريا الشمالية النووية، ولا يوجد تغيير في أن كوريا الجنوبية تلتزم بشكل أساسي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وردا على ذلك، قالت سيئول إن الإجراءات التي أعلنتها بيونغ يانغ "سخيفة" ولن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.طالع أيضا: كوريا الجنوبية تعلن إجراء مناورات نووية مشتركة مع أمريكا لردع جارتها الشمالية
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العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية يصدر توضيحا لتصريحات الرئيس عن امتلاك سيئول لأسلحة نووية
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أصدر المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية توضيحًا حول تصريحات الرئيس الكوري، "يون سوك يول"، عن امتلاك بلاده للأسلحة النووية.
ووفقا لبيان نشرته
وكالة "يونهاب"، أكد أن موقف حكومة كوريا الجنوبية فيما يتعلق بتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لم يتغير.
ولفت إلى أن تصريحات "يون" حول إمكانية حصول كوريا
الجنوبية على أسلحة نووية ما هي إلا "تعبير التزامه الراسخ بالدفاع عن الأمة ضد التهديد النووي المتزايد لكوريا الشمالية".
وكان الزعيم الكوري الجنوبي قد صرح، أمس الأربعاء، أن بلاده يمكن أن تحصل على أسلحة نووية أجنبية أو تصنع أسلحة نووية خاصة بها إذا زاد التهديد من كوريا الشمالية.
كما أشار إلى أن سيئول وواشنطن تبحثان الآن التخطيط المشترك للردع، الذي يحتمل أن يشمل الأصول النووية الأمريكية.
وقال البيان: "إن أهم جزء في تصريحات الرئيس أمس أنه من المهم، كإجراء واقعي في الوقت الحالي، تعزيز الردع الموسع بصورة فعالة داخل التحالف الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".
وأضاف: "لكن عندما يتعلق الأمر بالأمن، يجب دائما مراعاة السيناريو
الأسوأ، ومن هذا المنظور، كان الرئيس يعبر عن التزامه بحماية الشعب، بصفته القائد الأعلى، ضد التهديدات المتصاعدة لأسلحة كوريا الشمالية النووية، ولا يوجد تغيير في أن كوريا الجنوبية تلتزم بشكل أساسي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
الوضع في شبه الجزيرة الكورية بات أكثر توترًا في ديسمبر/كانون الأول 2022، حيث أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتطوير نظام صاروخي باليستي جديد عابر للقارات للقيام بضربة نووية انتقامية سريعة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة، بحجة تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية واليابان، تخلق "نسخة آسيوية من الناتو".
وردا على ذلك، قالت سيئول إن الإجراءات التي أعلنتها بيونغ يانغ "سخيفة" ولن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.