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https://sputnikarabic.ae/20230112/النواب-البحريني-يوافق-بالإجماع-على-برنامج-الحكومة-2023---2026-1072196823.html
"النواب" البحريني يوافق بالإجماع على برنامج الحكومة 2023 - 2026
"النواب" البحريني يوافق بالإجماع على برنامج الحكومة 2023 - 2026
وافق مجلس النواب البحريني، اليوم الخميس، بالإجماع على برنامج الحكومة للفترة ما بين عامي 2023 – 2026. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T12:33+0000
2023-01-12T12:33+0000
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البحرين
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وقالت صحيفة "الوطن" البحرينية إن البرنامج الحكومي البحريني في تلك الفترة جاء بعنوان "من التعافي إلى النمو المستدام"، وقد منح مجلس النواب ثقته للحكومة بعد مداولات استمرت لأكثر من 5 ساعات.وشارك في النقاشات كل النواب تقريبا خلال الجلسة الاستثنائية، أجمعوا على إثرها على إقرار برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.وفي وقت سابق، قال وزير المال والاقتصادي البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، إن التوافقات التي تم التوصل إليها في برنامج عمل الحكومة سوف تنعكس في الميزانية العامة والقوانين والتشريعات اللاحقة.وشدد بن خليفة آل خليفة على أن محور المستوى المعيشي للمواطن وكل ما يخص المواطن من أولويات البرنامج الحكومي، وعليه أعطى الأولويات في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ورفع الأجور، ورفع القوة الشرائية.
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العالم العربي, البحرين
العالم العربي, البحرين

"النواب" البحريني يوافق بالإجماع على برنامج الحكومة 2023 - 2026

12:33 GMT 12.01.2023
© flickr.com / Paolo Gambaالبحرين - المنامة
البحرين - المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© flickr.com / Paolo Gamba
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وافق مجلس النواب البحريني، اليوم الخميس، بالإجماع على برنامج الحكومة للفترة ما بين عامي 2023 – 2026.
وقالت صحيفة "الوطن" البحرينية إن البرنامج الحكومي البحريني في تلك الفترة جاء بعنوان "من التعافي إلى النمو المستدام"، وقد منح مجلس النواب ثقته للحكومة بعد مداولات استمرت لأكثر من 5 ساعات.
وشارك في النقاشات كل النواب تقريبا خلال الجلسة الاستثنائية، أجمعوا على إثرها على إقرار برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.
وفي وقت سابق، قال وزير المال والاقتصادي البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، إن التوافقات التي تم التوصل إليها في برنامج عمل الحكومة سوف تنعكس في الميزانية العامة والقوانين والتشريعات اللاحقة.
وشدد بن خليفة آل خليفة على أن محور المستوى المعيشي للمواطن وكل ما يخص المواطن من أولويات البرنامج الحكومي، وعليه أعطى الأولويات في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ورفع الأجور، ورفع القوة الشرائية.
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