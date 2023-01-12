https://sputnikarabic.ae/20230112/الولايات-المتحدة-واليابان-تعتبران-الصين-أكبر-تهديد-استراتيجي-1072179680.html
الولايات المتحدة واليابان تعتبران الصين أكبر تهديد استراتيجي
الولايات المتحدة واليابان تعتبران الصين أكبر تهديد استراتيجي
واشنطن – سبوتنيك. قال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الخارجية الياباني يوسيماسا خاياسي: "نحن موافقون على أن الصين هي أكبر... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T05:28+0000
2023-01-12T05:28+0000
2023-01-12T05:28+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. قال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الخارجية الياباني يوسيماسا خاياسي: "نحن موافقون على أن الصين هي أكبر تهديد استراتيجي نواجهه نحن، شركاؤنا وحلفاؤنا".وبدوره، أضاف وزير الخارجية الصيني أن الصين تشكل تهديداً غير مسبوق، لكن اليابان والصين بحاجة لإقامة علاقات بناءة ومستقرة من أجل السلام في المجتمع الدولي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة واليابان تعتبران الصين أكبر تهديد استراتيجي
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واشنطن – سبوتنيك
. قال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الخارجية الياباني يوسيماسا خاياسي: "نحن موافقون على أن الصين هي أكبر تهديد استراتيجي نواجهه نحن، شركاؤنا وحلفاؤنا".
وبدوره، أضاف وزير الخارجية الصيني أن الصين تشكل تهديداً غير مسبوق، لكن اليابان والصين بحاجة لإقامة علاقات بناءة ومستقرة من أجل السلام في المجتمع الدولي.