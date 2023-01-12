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https://sputnikarabic.ae/20230112/الولايات-المتحدة-واليابان-تعتبران-الصين-أكبر-تهديد-استراتيجي-1072179680.html
الولايات المتحدة واليابان تعتبران الصين أكبر تهديد استراتيجي
الولايات المتحدة واليابان تعتبران الصين أكبر تهديد استراتيجي
واشنطن – سبوتنيك. قال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الخارجية الياباني يوسيماسا خاياسي: "نحن موافقون على أن الصين هي أكبر... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T05:28+0000
2023-01-12T05:28+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. قال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الخارجية الياباني يوسيماسا خاياسي: "نحن موافقون على أن الصين هي أكبر تهديد استراتيجي نواجهه نحن، شركاؤنا وحلفاؤنا".وبدوره، أضاف وزير الخارجية الصيني أن الصين تشكل تهديداً غير مسبوق، لكن اليابان والصين بحاجة لإقامة علاقات بناءة ومستقرة من أجل السلام في المجتمع الدولي.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة واليابان تعتبران الصين أكبر تهديد استراتيجي

05:28 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHAوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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واشنطن – سبوتنيك. قال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الخارجية الياباني يوسيماسا خاياسي: "نحن موافقون على أن الصين هي أكبر تهديد استراتيجي نواجهه نحن، شركاؤنا وحلفاؤنا".
وبدوره، أضاف وزير الخارجية الصيني أن الصين تشكل تهديداً غير مسبوق، لكن اليابان والصين بحاجة لإقامة علاقات بناءة ومستقرة من أجل السلام في المجتمع الدولي.
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