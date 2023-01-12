https://sputnikarabic.ae/20230112/اليمن-المشاط-يؤكد-للوفد-العماني-أن-الاهتمام-بالملف-الإنساني-هو-الخطوة-الأولى-للسلام-1072208008.html

اليمن... المشاط يؤكد للوفد العماني أن الاهتمام بالملف الإنساني هو الخطوة الأولى للسلام

اليمن... المشاط يؤكد للوفد العماني أن الاهتمام بالملف الإنساني هو الخطوة الأولى للسلام

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مهدي المشاط، اليوم الخميس، أن الاهتمام بالملف الإنساني الذي يشمل دفع رواتب... 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T16:45+0000

2023-01-12T16:45+0000

2023-01-12T16:45+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، أن "رئيس المجلس السياسي الأعلى التقى وفد سلطنة عُمان الذي يزور صنعاء حالياً، وجرت مناقشة الجهود التي تبذلها السلطنة فيما يتعلق بمسار السلام وتبادل وجهات النظر حولها".وفي اللقاء، دعا المشاط الوفد العماني إلى "الاهتمام بالملف الإنساني"، معتبراً أنه "الخطوة الأولى لتحقيق السلام".وثمن رئيس المجلس السياسي الأعلى، "جهود سلطنة عُمان ودورها الإيجابي في تحقيق السلام المشرف الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول وفد رسمي من سلطنة عُمان، إلى العاصمة صنعاء، للقاء قيادات الجماعة ضمن مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي دون التوصل إلى اتفاق على تمديدها.وتلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين جماعة "أنصار الله" والمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، سعياً في التوصل إلى حل سياسي للصراع الذي يمزق اليمن وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.ومطلع أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230111/وزير-خارجية-عمان-يبحث-مع-غروندبرغ-مساعي-تحقيق-السلام-في-اليمن-1072169878.html

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