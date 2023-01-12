https://sputnikarabic.ae/20230112/اليونان-تطالب-الاتحاد-الأوروبي-بفرض-عقوبات-ضد-تركيا-بسبب-الصيد-غير-المشروع-في-مياهها-1072188417.html
اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب الصيد غير المشروع في مياهها
اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب الصيد غير المشروع في مياهها
طالبت اليونان الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب قيامها بالصيد في مياهها الإقليمية. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T09:27+0000
2023-01-12T09:27+0000
2023-01-12T09:27+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لوسائل إعلام محلية يونانية، فإن وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس بعث برسالة إلى منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دعا فيها التكتل إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب الصيد في المياه الإقليمية اليونانية.ونقل إعلام يوناني عن مصادر مطلعة، أن الرسالة شملت أيضًا اتهامات لخفر السواحل الأتراك بممارسة سلوك استفزازي ضد اليونان.وفي الخامس من الشهر الجاري، حاول قارب خفر السواحل اليوناني التعرف على 3 سفن صيد تركية تصطاد بشكل غير قانوني بالقرب من جزيرة فارماكونيسي في بحر إيجه، قبل أن يحاول زورق دورية تركي الاعتداء على الزورق اليوناني، وأطلق الضباط اليونانيون طلقات تحذيرية لردع السفينة التركية.كما أوضح أنه يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات ضد تركيا بسبب تلك الممارسات غير المشروعة، مطالبًا بحظر المنتجات السمكية التركية في السوق الأوروبي، مضيفًا أن رد فعل كهذا يمكن أن يكون تحذيرًا لتركيا ويظهر تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان.وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، خلافات منذ سنوات طويلة في عدة جوانب أهمها الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص والتنقيب عن الغاز، وهو الأمر الذي دفع القوات التركية إلى تسيير دوريات جوية شبه يومية حول الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.طالع أيضا: خلوصي أكار: اليونان تحاول إظهار خلافاتها معنا على أنها مشاكل بين تركيا والناتو
https://sputnikarabic.ae/20230106/تركيا-لليونان-نمد-يد-الصداقة-فتعالوا-نتحدث-ونتحاور-بشكل-مباشر-1071992053.html
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العالم, اليونان, أخبار تركيا اليوم
العالم, اليونان, أخبار تركيا اليوم
اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب الصيد غير المشروع في مياهها
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طالبت اليونان الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب قيامها بالصيد في مياهها الإقليمية.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لوسائل إعلام محلية يونانية، فإن وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس بعث برسالة إلى منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دعا فيها التكتل إلى فرض عقوبات
على تركيا بسبب الصيد في المياه الإقليمية اليونانية.
ونقل إعلام يوناني عن مصادر مطلعة، أن الرسالة شملت أيضًا اتهامات
لخفر السواحل الأتراك بممارسة سلوك استفزازي ضد اليونان.
وفي الخامس من الشهر الجاري، حاول قارب خفر السواحل اليوناني التعرف على 3 سفن صيد تركية تصطاد بشكل غير قانوني بالقرب من جزيرة فارماكونيسي في بحر إيجه، قبل أن يحاول زورق دورية تركي الاعتداء على الزورق اليوناني، وأطلق الضباط اليونانيون طلقات تحذيرية لردع السفينة التركية.
ونقلت وكالة أنباء أثينا، يوم الأربعاء، تفاصيل ما جاء في الرسالة، مشيرةً إلى أن ديندياس أوضح أن مثل هذه الممارسات التركية "تخلق بيئة أمنية خطيرة وتزيد من خطورة وقوع أي حادث" قد تستخدمه أنقرة فيما بعد من أجل تصعيد التوتر بين البلدين.
كما أوضح أنه يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات ضد تركيا بسبب تلك الممارسات غير المشروعة، مطالبًا بحظر المنتجات السمكية التركية في السوق الأوروبي، مضيفًا أن رد فعل كهذا يمكن أن يكون تحذيرًا لتركيا ويظهر تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان.
وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان
العضوين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، خلافات منذ سنوات طويلة في عدة جوانب أهمها الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص والتنقيب عن الغاز، وهو الأمر الذي دفع القوات التركية إلى تسيير دوريات جوية شبه يومية حول الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.