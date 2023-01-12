https://sputnikarabic.ae/20230112/باكستان-تنفي-منشورات-حول-مصدر-حزمة-اليورانيوم-التي-تم-ضبطها-في-مطار-هيثرو-بلندن-1072198280.html

باكستان تنفي منشورات حول مصدر حزمة "اليورانيوم" التي تم ضبطها في مطار هيثرو بلندن

باكستان تنفي منشورات حول مصدر حزمة "اليورانيوم" التي تم ضبطها في مطار هيثرو بلندن

نفت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، ما نشرته وسائل الإعلام البريطانية حول مصدر حزمة "اليورانيوم" التي تم ضبطها في مطار هيثرو بلندن. 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T13:13+0000

2023-01-12T13:13+0000

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وذكرت مجلة "ذا ويك"، ظهر اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الباكستانية قد نفت أن تكون بلادها مصدرا لحزمة اليورانيوم التي تم ضبطها في مطار هيثرو بلندن، أمس.وأفادت بأن إسلام أباد تنفي عن نفسها أن تكون مصدر كمية اليورانيوم التي ضبطت في مطار هيثرو بلندن.وكانت الشرطة البريطانية قد فتحت، أمس الثلاثاء، تحقيقا في أعقاب وصول طرد يحتوي على كمية من اليورانيوم ضُبطت في مطار هيثرو بلندن، وذلك بعدما اكتشف عناصر الحدود البريطانية هذا الطرد خلال عملية بحث روتينية في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأوضحت الشرطة في بيان لها أن الطرد جاء من باكستان عبر رحلة جوية من عُمان، في وقت تم العثور على اليورانيوم في شحنة "معادن خردة"، حيث يسعى المحققون البريطانيون لمعرفة ما إذا كان ذلك نتيجة "خطأ" حصل في باكستان، أم لا.وبدوره أفاد قائد الشرطة البريطانية، ريتشارد سميث، قائلا "أود أن أطمئن الرأي العام إلى أن كمية المواد الملوثة كانت صغيرة جدا وبحسب خبراء لا تمثل تهديدا على الناس".

https://sputnikarabic.ae/20221220/تعطل-رحلات-الخطوط-الجوية-البريطانية-لساعات-بسبب-خلل-فني-1071385581.html

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