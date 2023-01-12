https://sputnikarabic.ae/20230112/بايرن-ميونخ-ساديو-ماني-قد-يكون-جاهزا-لمواجهة-سان-جيرمان-في-دوري-الأبطال-1072204115.html
بايرن ميونخ: ساديو ماني قد يكون جاهزا لمواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال
بايرن ميونخ: ساديو ماني قد يكون جاهزا لمواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال
قال مدرب بايرن ميونخ الألماني يوليان ناغلسمان، اليوم الخميس، إن مهاجمه الدولي السنغالي ساديو ماني "سيعود في موعد أبكر من المتوقع". 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T14:56+0000
2023-01-12T14:56+0000
2023-01-12T14:56+0000
رياضة
ساديو ماني
نادي بايرن ميونخ
نادي باريس سان جيرمان
أخبار دوري أبطال أوروبا
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جاء ذلك خلال حديثه من معسكر بايرن الشتوي في العاصمة القطرية الدوحة.وأضاف ناغلسمان أن "ماني يحرز تقدما أفضل من المتوقع من الإصابة التي تعرض لها في طرف عظمة الشظية (فيبولا) في ساقه اليمنى حرمته من المشاركة في مونديال قطر".وأردف "في ذهني، لا أعوّل عليه للمباراة الأولى ضد سان جيرمان".ويحل العملاق البافاري على فريق العاصمة الفرنسية في 14 فبراير/ شباط المقبل، قبل أن يستضيفه في 8 مارس/ آذار.يذكر أن ماني أحرز 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة هذا الموسم مع بايرن في الدوري المحلي بعد انتقاله في الصيف قادما من ليفربول الإنجليزي.ويتصدر بايرن، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة، ترتيب البوندسليغا على بُعد 4 نقاط من فرايبورغ الثاني، فيما يحل لايبزيغ في المركز الثالث.
https://sputnikarabic.ae/20220811/تقرير-بساطة-حياة-نجم-بايرن-ميونخ-ساديو-ماني-تثير-انتباه-وسائل-الإعلام-العالمية-1066305773.html
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رياضة, ساديو ماني, نادي بايرن ميونخ, نادي باريس سان جيرمان, أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة, ساديو ماني, نادي بايرن ميونخ, نادي باريس سان جيرمان, أخبار دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ: ساديو ماني قد يكون جاهزا لمواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال
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قال مدرب بايرن ميونخ الألماني يوليان ناغلسمان، اليوم الخميس، إن مهاجمه الدولي السنغالي ساديو ماني "سيعود في موعد أبكر من المتوقع".
جاء ذلك خلال حديثه من معسكر بايرن الشتوي في العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف
ناغلسمان أن "ماني يحرز تقدما أفضل من المتوقع من الإصابة التي تعرض لها في طرف عظمة الشظية (فيبولا) في ساقه اليمنى حرمته من المشاركة في مونديال قطر".
وتابع "إنه لاعب مهم. عندما تسير الأمور على ما يرام، من الممكن أن يكون حاضرا للمشاركة ضد باريس. ولكن سنرى".
وأردف "في ذهني، لا أعوّل عليه للمباراة الأولى ضد سان جيرمان".
ويحل العملاق البافاري على فريق العاصمة الفرنسية في 14 فبراير/ شباط المقبل، قبل أن يستضيفه في 8 مارس/ آذار.
يذكر أن ماني
أحرز 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة هذا الموسم مع بايرن في الدوري المحلي بعد انتقاله في الصيف قادما من ليفربول الإنجليزي.
ويتصدر بايرن
، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة، ترتيب البوندسليغا على بُعد 4 نقاط من فرايبورغ الثاني، فيما يحل لايبزيغ في المركز الثالث.