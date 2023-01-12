https://sputnikarabic.ae/20230112/بريطانيا-تطالب-إيران-بوقف-حكم-الإعدام-بحق-علي-رضا-أكبري-1072183622.html
بريطانيا تطالب إيران بوقف حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري
بريطانيا تطالب إيران بوقف حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري
دعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "الحكومة الإيرانية لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نائب وزير الدفاع الأسبق، علي رضا أكبري المدان بتهمة التجسس لصالح... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T07:24+0000
2023-01-12T07:24+0000
2023-01-12T08:11+0000
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وقال كليفرلي، عبر حسابه على تويتر، إنه "يجب على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، والإفراج عنه فورا"، مضيفًا أن "هذا عمل له دوافع سياسية من قبل نظام بربري يتجاهل حياة الإنسان بشكل كامل".وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أمس الأربعاء، أن المحكمة العليا أكدت الحكم بالإعدام على نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق علي رضا أكبري المدان بالتجسس لصالح بريطانيا.وقالت الوزارة، إن "المحكمة العليا في إيران تؤكد الحكم بالإعدام على علي رضا أكبري الذي اعتقل منذ فترة بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطانية لارتكابه جريمة الفساد في الأرض والقيام بإجراءات واسعة ضد الأمن القومي من خلال نقل المعلومات".وأضافت الوزارة أن "علي رضا أكبري كان أهم عملاء لجهاز التجسس في المخابرات البريطانية الذين جمعوا معلومات مهمة عن الدولة الإيرانية حيث كان لديه إمكانية الوصول إلى بعض الأجهزة الحساسة في البلاد".وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال شبكة تجسس لصالح بريطانيا، في محافظة كرمان، وسط البلاد، تعمل على "توسيع رقعة أعمال الشغب في البلاد".وقال مقر ثار الله التابع للحرس الثوري في كرمان، في بيان له إنه شبكة التجسس تسمى "زاغرس" وتعمل بأمر من عناصر الاستخبارات البريطانية في المحافظة التي تقع وسط البلاد.
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إيران, أخبار إيران, بريطانيا, العالم
إيران, أخبار إيران, بريطانيا, العالم
بريطانيا تطالب إيران بوقف حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري
07:24 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 08:11 GMT 12.01.2023) تابعنا عبر
دعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "الحكومة الإيرانية لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نائب وزير الدفاع الأسبق، علي رضا أكبري المدان بتهمة التجسس لصالح بريطانيا".
وقال كليفرلي، عبر حسابه على تويتر، إنه "يجب على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، والإفراج عنه فورا"، مضيفًا أن "هذا عمل له دوافع سياسية من قبل نظام بربري يتجاهل حياة الإنسان بشكل كامل".
وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أمس الأربعاء، أن المحكمة العليا أكدت الحكم بالإعدام على نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق علي رضا أكبري
المدان بالتجسس لصالح بريطانيا.
وقالت الوزارة، إن "المحكمة العليا في إيران تؤكد الحكم بالإعدام على علي رضا أكبري الذي اعتقل منذ فترة بتهمة التجسس
لصالح جهاز المخابرات البريطانية لارتكابه جريمة الفساد في الأرض والقيام بإجراءات واسعة ضد الأمن القومي من خلال نقل المعلومات".
وأضافت الوزارة أن "علي رضا أكبري كان أهم عملاء لجهاز التجسس في المخابرات البريطانية الذين جمعوا معلومات مهمة عن الدولة الإيرانية حيث كان لديه إمكانية الوصول إلى بعض الأجهزة الحساسة في البلاد".
وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال شبكة تجسس
لصالح بريطانيا، في محافظة كرمان، وسط البلاد، تعمل على "توسيع رقعة أعمال الشغب في البلاد".
وقال مقر ثار الله التابع للحرس الثوري في كرمان، في بيان له إنه شبكة التجسس تسمى "زاغرس" وتعمل بأمر من عناصر الاستخبارات البريطانية في المحافظة التي تقع وسط البلاد.