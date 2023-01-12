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القوات الجوية الروسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" في أجواء دونيتسك
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230112/بيسكوف-ينفي-معرفته-بتفاصيل-مقتل-بريطاني-في-سوليدار-1072194188.html
بيسكوف ينفي معرفته بتفاصيل مقتل بريطاني في سوليدار
بيسكوف ينفي معرفته بتفاصيل مقتل بريطاني في سوليدار
نفى دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، معرفته بتفاصيل مقتل بريطاني في سوليدار، وإذا ما كانت هناك اتصالات مع لندن بهذا الشأن. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T11:38+0000
2023-01-12T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا هذه المعلومات. الشيء الوحيد الذي نعرفه من التقارير الإعلامية هو أننا نتحدث عن مواطنين بريطانيين كانوا في الواقع مسلحين، شاركوا في الأعمال العدائية بأسلحة بأيديهم".وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنه "تم العثور على وثائق في ساحة المعركة، لكننا لا نعرف كل التفاصيل. هذه منطقة تستمر فيها الأعمال القتالية، والعملية العسكرية الخاصة، لذلك بالطبع يصعب أحيانًا الحصول على بعض المعلومات بسرعة".وأوضح أنه لا يعلم بأي اتصالات مع لندن بهذا الشأن، مضيفًا: "لا أعرف، ربما كانت هناك بعض الاتصالات من خلال وزارة الخارجية، لكنني لا أعرف شيئًا عن ذلك".وفي وقت سابق، ذكر المكتب الصحفي لرئيس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن طلب العثور على بريطانيين اثنين مفقودين في سوليدار قد تم تلقيه عبر الخط الساخن "سبروسي فاغنر" - اسأل فاغنر) في 8 كانون الثاني/يناير الجاري، تم العثور على جثة أحدهما مع وثائق لكليهما.وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن المفقودين كانا متطوعين شاركا في عمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية في دونباس.وأبلغت الشرطة الأوكرانية، يوم الاثنين الماضي، أن اثنين من المواطنين البريطانيين، هما أندرو بيجشو وكريستوفر بيري، في عداد المفقودين بالقرب من سوليدار.وبحسب تقارير إعلامية، لم يتم العثور على البريطانيين منذ يوم الجمعة، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تقدم الدعم لأسر المفقودين.وبحسب عامل الإغاثة كريستيان كامبل في ولاية تينيسي، فإن بيجشو وبيري المفقودين انتقلا إلى سوليدار لتنفيذ عملية الإخلاء بينما تقدمت القوات الروسية في البلدة.وفي وقت سابق، قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في منطقتي أرتيموفسك وسوليدار.وتعتبر سوليدار ذات أهمية استراتيجية لنظام كييف، فهي تقع في وسط خط الدفاع أرتيموفسك - سيفيرسك، حيث أقام الجيش الأوكراني تحصينات دفاعية قوية.
https://sputnikarabic.ae/20230111/تحرير-بلدة-بودغورودنوي-بالقرب-من-سوليدار-في-جمهورية-دونيتسك-العبية-1072144892.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

بيسكوف ينفي معرفته بتفاصيل مقتل بريطاني في سوليدار

11:38 GMT 12.01.2023
© Sputnik . Victor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورعناصر تابعون لشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة
عناصر تابعون لشركة فاغنر العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Sputnik . Victor Antonyuk
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نفى دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، معرفته بتفاصيل مقتل بريطاني في سوليدار، وإذا ما كانت هناك اتصالات مع لندن بهذا الشأن.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا هذه المعلومات. الشيء الوحيد الذي نعرفه من التقارير الإعلامية هو أننا نتحدث عن مواطنين بريطانيين كانوا في الواقع مسلحين، شاركوا في الأعمال العدائية بأسلحة بأيديهم".
قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحرير بلدة بودغورودنوي بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 08:18 GMT
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنه "تم العثور على وثائق في ساحة المعركة، لكننا لا نعرف كل التفاصيل. هذه منطقة تستمر فيها الأعمال القتالية، والعملية العسكرية الخاصة، لذلك بالطبع يصعب أحيانًا الحصول على بعض المعلومات بسرعة".
وأوضح أنه لا يعلم بأي اتصالات مع لندن بهذا الشأن، مضيفًا: "لا أعرف، ربما كانت هناك بعض الاتصالات من خلال وزارة الخارجية، لكنني لا أعرف شيئًا عن ذلك".
وفي وقت سابق، ذكر المكتب الصحفي لرئيس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن طلب العثور على بريطانيين اثنين مفقودين في سوليدار قد تم تلقيه عبر الخط الساخن "سبروسي فاغنر" - اسأل فاغنر) في 8 كانون الثاني/يناير الجاري، تم العثور على جثة أحدهما مع وثائق لكليهما.
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن المفقودين كانا متطوعين شاركا في عمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية في دونباس.
وأبلغت الشرطة الأوكرانية، يوم الاثنين الماضي، أن اثنين من المواطنين البريطانيين، هما أندرو بيجشو وكريستوفر بيري، في عداد المفقودين بالقرب من سوليدار.
وبحسب تقارير إعلامية، لم يتم العثور على البريطانيين منذ يوم الجمعة، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تقدم الدعم لأسر المفقودين.
وبحسب عامل الإغاثة كريستيان كامبل في ولاية تينيسي، فإن بيجشو وبيري المفقودين انتقلا إلى سوليدار لتنفيذ عملية الإخلاء بينما تقدمت القوات الروسية في البلدة.
وفي وقت سابق، قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في منطقتي أرتيموفسك وسوليدار.
وتعتبر سوليدار ذات أهمية استراتيجية لنظام كييف، فهي تقع في وسط خط الدفاع أرتيموفسك - سيفيرسك، حيث أقام الجيش الأوكراني تحصينات دفاعية قوية.
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