https://sputnikarabic.ae/20230112/بيع-أكثر-من-14-مليون-نسخة-من-مذكرات-الأمير-هاري-في-أول-أيام-طرحها-1072189239.html
بيع أكثر من 1.4 مليون نسخة من مذكرات الأمير هاري في أول أيام طرحها
بيع أكثر من 1.4 مليون نسخة من مذكرات الأمير هاري في أول أيام طرحها
حققت مذكرات الأمير هاري، دوق ساسكس، مبيعات خيالية في أول أيام طرحها، حيث تم بيع أكثر من 1.4 مليون نسخة. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T09:38+0000
2023-01-12T09:38+0000
2023-01-12T09:38+0000
مجتمع
بريطانيا
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ونقلت مجلة "بيبول" عن دار نشر "بنجوين راندوم هاوس"، ناشرة المذكرات التي تحمل اسم "الاحتياطي"، قولها إن الطبعة سجلت خلال اليوم الأول أكبر مبيعات تحققها الدار لأي كتاب غير روائي.وأوضحت دار النشر أنه تم بيع أكثر من مليون و430 ألف كتاب من النسخة الإنجليزية من مذكرات الأمير هاري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا، في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري.وفي وقت سابق، أكد الأمير البريطاني هاري أنه لم يكتب في مذكراته ما يؤذي عائلته، لافتًا إلى أنه لم يتحدث مع والده الملك تشارلز ولا مع شقيقه الأمير وليام منذ فترة.وأضاف: "لكن ما كتبته يعطي صورة كاملة عن الوضع بينما كنا نكبر، كما يقضي أيضا على فكرة أن زوجتي كانت بطريقة ما هي التي دمرت العلاقة بين الأخوين".وتابع هاري: "أنت تعرف، شقيقي وأنا نحب بعضنا بعضا، أحبه بشدة، كان هناك الكثير من الألم بيننا، وبخاصة في السنوات الست الماضية".
بريطانيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
بيع أكثر من 1.4 مليون نسخة من مذكرات الأمير هاري في أول أيام طرحها
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حققت مذكرات الأمير هاري، دوق ساسكس، مبيعات خيالية في أول أيام طرحها، حيث تم بيع أكثر من 1.4 مليون نسخة.
ونقلت مجلة
"بيبول" عن دار نشر "بنجوين راندوم هاوس"، ناشرة المذكرات التي تحمل اسم "الاحتياطي"، قولها إن الطبعة سجلت خلال اليوم الأول أكبر مبيعات تحققها الدار لأي كتاب غير روائي.
وأوضحت دار النشر أنه تم بيع أكثر من مليون و430 ألف كتاب من النسخة الإنجليزية من مذكرات الأمير هاري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا، في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وفي وقت سابق، أكد الأمير البريطاني هاري
أنه لم يكتب في مذكراته ما يؤذي عائلته، لافتًا إلى أنه لم يتحدث مع والده الملك تشارلز ولا مع شقيقه الأمير وليام منذ فترة.
وقال هاري في مقابلة مع أندرسون كوبر لبرنامج "60 دقيقة" على قناة CBS: "إنه "لا يوجد أي شيء مما كتبته في كتاب Spare يهدف إلى إيذاء العائلة".
وأضاف: "لكن ما كتبته يعطي صورة كاملة عن الوضع بينما كنا نكبر، كما يقضي أيضا على فكرة أن زوجتي كانت بطريقة ما هي التي دمرت العلاقة بين الأخوين".
وتابع هاري: "أنت تعرف، شقيقي وأنا نحب بعضنا بعضا، أحبه بشدة، كان هناك الكثير من الألم بيننا، وبخاصة في السنوات الست الماضية".