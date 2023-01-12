بينها مصر... 7 دول تمتلك أضخم عدد من طائرات التدريب في العالم
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - طائرة تدريب "ياك - 152"
© Sputnik . Alexander Vilf/
تمثل طائرات التدريب مكونا أساسيا من مكونات القوات الجوية لأي دولة وتعد من العوامل الرئيسية لتقييم الفاعلية القتالية لأي قوة جوية في العالم.
وتمثل طائرات التدريب أحد أكثر أنواع الطائرات الحربية وجودا داخل أي قوة جوية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أوضح أنها تشمل جميع أنواع طائرات التدريب التي تشمل:
التدريب على بدائيات الطيران.
التدريبات المتقدمة.
قيادة المقاتلات.
الطائرات الهجومية.
قيادة المروحيات.
طائرات التدريب المتعددة الأغراض.
20 سبتمبر 2022, 19:02 GMT
وأورد الموقع قائمة بالدول التي تمتلك أكبر عدد من طائرات التدريب وعدد ما تملكه كل دولة من هذا النوع من الطائرات:
الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك نحو 58 في المئة من حجم طائرات التدريب في العالم ويصل عددها لـ 2634 طائرة تدريب.
باكستان: تمتلك نحو 12 في المئة من حجم طائرات التدريب في العالم ويقدر عددها بـ 550 طائرة.
روسيا: تمتلك 11.6 في المئة من حجم طائرات التدريب في العالم ويصل عددها لـ 524 طائرة.
اليابان: تمتلك 9.4 في المئة من طائرات التدريب في العالم ويصل عددها لـ 425 طائرة.
الصين: تمتلك 8.8 في المئة من حجم طائرات التدريب في العالم ويصل عددها لـ 397 طائرة.
وتأتي الهند في المرتبة السادسة عالميا بين أضخم أساطيل طائرات التدريب في العالم بـ 353 طائرة، تليها مصر، التي تحتل المرتبة رقم 7 عالميا بـ 341 طائرة تدريب.
© Sputnikأول طائرة روسية (سوفيتية) الصنع تنتمي إلى جيل المقاتلات الرابع
أول طائرة روسية (سوفيتية) الصنع تنتمي إلى جيل المقاتلات الرابع
© Sputnik