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https://sputnikarabic.ae/20230112/بينها-مصر-7-دول-تمتلك-أضخم-عدد-من-طائرات-التدريب-في-العالم-1072180604.html
بينها مصر... 7 دول تمتلك أضخم عدد من طائرات التدريب في العالم
بينها مصر... 7 دول تمتلك أضخم عدد من طائرات التدريب في العالم
تمثل طائرات التدريب مكونا أساسيا من مكونات القوات الجوية لأي دولة وتعد من العوامل الرئيسية لتقييم الفاعلية القتالية لأي قوة جوية في العالم. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T06:59+0000
2023-01-12T06:59+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الصين
مصر
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وتمثل طائرات التدريب أحد أكثر أنواع الطائرات الحربية وجودا داخل أي قوة جوية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أوضح أنها تشمل جميع أنواع طائرات التدريب التي تشمل:وأورد الموقع قائمة بالدول التي تمتلك أكبر عدد من طائرات التدريب وعدد ما تملكه كل دولة من هذا النوع من الطائرات:وتأتي الهند في المرتبة السادسة عالميا بين أضخم أساطيل طائرات التدريب في العالم بـ 353 طائرة، تليها مصر، التي تحتل المرتبة رقم 7 عالميا بـ 341 طائرة تدريب.
https://sputnikarabic.ae/20220920/يمكنها-تنفيذ-مهام-قتالية-معلومات-عن-طائرة-التدريب-الروسية-ياك---130-1068020847.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, مصر
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, مصر

بينها مصر... 7 دول تمتلك أضخم عدد من طائرات التدريب في العالم

06:59 GMT 12.01.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - طائرة تدريب "ياك - 152"
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - طائرة تدريب ياك - 152 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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تمثل طائرات التدريب مكونا أساسيا من مكونات القوات الجوية لأي دولة وتعد من العوامل الرئيسية لتقييم الفاعلية القتالية لأي قوة جوية في العالم.
وتمثل طائرات التدريب أحد أكثر أنواع الطائرات الحربية وجودا داخل أي قوة جوية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أوضح أنها تشمل جميع أنواع طائرات التدريب التي تشمل:
التدريب على بدائيات الطيران.
التدريبات المتقدمة.
قيادة المقاتلات.
الطائرات الهجومية.
قيادة المروحيات.
طائرات التدريب المتعددة الأغراض.
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
يمكنها تنفيذ مهام قتالية... معلومات عن طائرة التدريب الروسية "ياك - 130"
20 سبتمبر 2022, 19:02 GMT

وأورد الموقع قائمة بالدول التي تمتلك أكبر عدد من طائرات التدريب وعدد ما تملكه كل دولة من هذا النوع من الطائرات:

الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك نحو 58 في المئة من حجم طائرات التدريب في العالم ويصل عددها لـ 2634 طائرة تدريب.
باكستان: تمتلك نحو 12 في المئة من حجم طائرات التدريب في العالم ويقدر عددها بـ 550 طائرة.
روسيا: تمتلك 11.6 في المئة من حجم طائرات التدريب في العالم ويصل عددها لـ 524 طائرة.
اليابان: تمتلك 9.4 في المئة من طائرات التدريب في العالم ويصل عددها لـ 425 طائرة.
الصين: تمتلك 8.8 في المئة من حجم طائرات التدريب في العالم ويصل عددها لـ 397 طائرة.
وتأتي الهند في المرتبة السادسة عالميا بين أضخم أساطيل طائرات التدريب في العالم بـ 353 طائرة، تليها مصر، التي تحتل المرتبة رقم 7 عالميا بـ 341 طائرة تدريب.
© Sputnikأول طائرة روسية (سوفيتية) الصنع تنتمي إلى جيل المقاتلات الرابع
أول طائرة روسية (سوفيتية) الصنع تنتمي إلى جيل المقاتلات الرابع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
أول طائرة روسية (سوفيتية) الصنع تنتمي إلى جيل المقاتلات الرابع
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