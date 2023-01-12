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https://sputnikarabic.ae/20230112/بين-الشائع-والحقيقة-هل-يحتاج-الجسم-كمية-أقل-من-الماء-في-فصل-الشتاء؟-1072207110.html
بين الشائع والحقيقة... هل يحتاج الجسم كمية أقل من الماء في فصل الشتاء؟
بين الشائع والحقيقة... هل يحتاج الجسم كمية أقل من الماء في فصل الشتاء؟
تساهم المياه في تنظيم درجة حرارة جسم الإنسان، وتكمن وظيفتها الأساسية في ترطيب الجسم وتنظيم عملياته الحيوية. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T16:18+0000
2023-01-12T16:18+0000
مجتمع
الماء
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ويتساءل البعض عن مدى حاجة الجسم إلى الماء في فصل الشتاء كما في فصل الصيف أيضا، وهو ما أجاب عنه مجلس الصحة الخليجي، مؤكدا أن حاجة جسم الإنسان لتناول الماء في فصل الشتاء لا تقل أهمية عن نظيرتها في فصل الصيف.ونشر مجلس الصحة الخليجي، مساء اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، أن درجات الحرارة العالية في فصل الصيف هي ما تدفع الإنسان إلى تناول كميات كبيرة من الماء، على عكس فصل الشتاء.وأفاد المجلس الخليجي بأن الماء يساعد على تنظيم درجة حرارة جسم الإنسان، وتقوم وظيفته الأساسية على ترطيب الجسم وتنظيم عملياته الحيوية، حيث يشعر البعض خلال فصل الشتاء بعدم التركيز والصداع، حيث يعود السبب في ذلك إلى قلة شربهم للماء.وحتى لا يشعر الإنسان بقلة التركيز والصداع، فإن عليه اتخاذ خطوات بعينها لمساعدته على تذكر شرب الماء بكميات أكبر، أهمها جعل الماء جزء أساسي من عاداته الصباحية والمسائية، مع التمرن على شرب الماء قبل تناول الطعام، وهو ما يقلل من زيادة الوزن أيضا.ومن بين تلك الخطوات أيضا، وضع زجاجة مياه أمام أعينه، طوال اليوم، فضلا عن وضع بعض أوراق النعناع أو نكهات خاصة مثل الليمون أو البرتقال، في حال الشعور بالملل من شرب الماء بشكله العادي.
https://sputnikarabic.ae/20221104/علماء-يوضحون-سبب-خطورة-وضع-كأس-ماء-بجانب-السرير-في-الليل-1069812400.html
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الماء, أخبار الخليج
الماء, أخبار الخليج

بين الشائع والحقيقة... هل يحتاج الجسم كمية أقل من الماء في فصل الشتاء؟

16:18 GMT 12.01.2023
© shutterstockرجيم - شرب الماء
رجيم - شرب الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© shutterstock
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تساهم المياه في تنظيم درجة حرارة جسم الإنسان، وتكمن وظيفتها الأساسية في ترطيب الجسم وتنظيم عملياته الحيوية.
ويتساءل البعض عن مدى حاجة الجسم إلى الماء في فصل الشتاء كما في فصل الصيف أيضا، وهو ما أجاب عنه مجلس الصحة الخليجي، مؤكدا أن حاجة جسم الإنسان لتناول الماء في فصل الشتاء لا تقل أهمية عن نظيرتها في فصل الصيف.
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ونشر مجلس الصحة الخليجي، مساء اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، أن درجات الحرارة العالية في فصل الصيف هي ما تدفع الإنسان إلى تناول كميات كبيرة من الماء، على عكس فصل الشتاء.
وأفاد المجلس الخليجي بأن الماء يساعد على تنظيم درجة حرارة جسم الإنسان، وتقوم وظيفته الأساسية على ترطيب الجسم وتنظيم عملياته الحيوية، حيث يشعر البعض خلال فصل الشتاء بعدم التركيز والصداع، حيث يعود السبب في ذلك إلى قلة شربهم للماء.
وحتى لا يشعر الإنسان بقلة التركيز والصداع، فإن عليه اتخاذ خطوات بعينها لمساعدته على تذكر شرب الماء بكميات أكبر، أهمها جعل الماء جزء أساسي من عاداته الصباحية والمسائية، مع التمرن على شرب الماء قبل تناول الطعام، وهو ما يقلل من زيادة الوزن أيضا.
ومن بين تلك الخطوات أيضا، وضع زجاجة مياه أمام أعينه، طوال اليوم، فضلا عن وضع بعض أوراق النعناع أو نكهات خاصة مثل الليمون أو البرتقال، في حال الشعور بالملل من شرب الماء بشكله العادي.
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