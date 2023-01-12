https://sputnikarabic.ae/20230112/تركيا-5-ملايين-طن-من-الحبوب-وصلت-لجنوب-الصحراء-الأفريقية-1072208746.html

تركيا: 5 ملايين طن من الحبوب وصلت لجنوب الصحراء الأفريقية

تركيا: 5 ملايين طن من الحبوب وصلت لجنوب الصحراء الأفريقية

أعلنت تركيا أنّ أكثر من 5 ملايين طن من الحبوب وصلت إلى دول جنوب الصحراء الأفريقية منذ توقيع اتفاقية الحبوب. 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T17:24+0000

2023-01-12T17:24+0000

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حبوب

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جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي فنسنت بيروتا في العاصمة الرواندية كيغالي، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إنّ اتفاقية الحبوب الموقعة بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، ساهمت في الإفراج عن أكثر من 17 مليون طن من الحبوب وصلت إلى دول العالم عبر البحر الأسود.وأوضح أكثر من 60% من الحبوب الأوكرانية التي عبرت البحر الأسود وصلت إلى دول منخفضة ومتوسطة الدخل.وكانت اتفاقية الحبوب قد تم توقيعها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن تجدد ثانية.

https://sputnikarabic.ae/20230111/واردات-مصر-من-الحبوب-الروسية-بلغت-نحو-6-مليون-طن-من-يوليو-حتى-ديسمبر-رغم-الأزمة-الأوكرانية-1072150559.html

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حبوب, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم