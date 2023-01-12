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https://sputnikarabic.ae/20230112/تفاصيل-الـ274-مليون-دولار-التي-خصصتها-المفوضية-الأوروبية-كمساعدات-إنسانية-لأفريقيا-1072208147.html
تفاصيل الـ27.4 مليون دولار التي خصصتها المفوضية الأوروبية كمساعدات إنسانية لأفريقيا
تفاصيل الـ27.4 مليون دولار التي خصصتها المفوضية الأوروبية كمساعدات إنسانية لأفريقيا
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قام بتخصيص 27.4 مليون دولار كمساعدات إنسانية للبلدان الأفريقية. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T16:48+0000
2023-01-12T16:48+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته اليوم الخميس، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي خصص 25.5 مليون يورو، وهو ما يوازي 27.4 مليون دولار، كمساعدات إنسانية لعدد من الدول الأفريقية التي تواجه أزمة الغذاء والصراعات المحلية والنزوح.وجاء في البيان أن "المفوضية الأوروبية خصصت مبلغا إضافيا قدره 25.5 مليون يورو في عدة دول أفريقية للتعامل مع تداعيات أزمة الغذاء غير المسبوقة، ولكن أيضا مع نتائج الصراع والنزوح، كجزء من التمويل الإنساني المخصص العام الماضي".وعن تفصيل هذه المخصصات، أوضح البيان أنها عبارة عن مليوني يورو لكل من الجزائر والكاميرون وتشاد، و4 ملايين يورو لجمهورية أفريقيا الوسطى، و10 ملايين يورو للسودان، وما مجموعه 5.5 مليون يورو لدول جنوب أفريقيا والمحيط الهندي.كما سيتم استخدام المساعدات لدعم النازحين الجدد والمجتمعات المضيفة في مناطق الصراع، وفقا لبيان المفوضية.طالع أيضا: رئيسة المفوضية الأوروبية: نستثمر مليار يورو لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا لقارة أفريقيا
https://sputnikarabic.ae/20220107/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-قمة-بروكسل-المقبلة-تشهد-تعميق-شراكتنا-مع-أفريقيا-1055065018.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

تفاصيل الـ27.4 مليون دولار التي خصصتها المفوضية الأوروبية كمساعدات إنسانية لأفريقيا

16:48 GMT 12.01.2023
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قام بتخصيص 27.4 مليون دولار كمساعدات إنسانية للبلدان الأفريقية.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته اليوم الخميس، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي خصص 25.5 مليون يورو، وهو ما يوازي 27.4 مليون دولار، كمساعدات إنسانية لعدد من الدول الأفريقية التي تواجه أزمة الغذاء والصراعات المحلية والنزوح.
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وجاء في البيان أن "المفوضية الأوروبية خصصت مبلغا إضافيا قدره 25.5 مليون يورو في عدة دول أفريقية للتعامل مع تداعيات أزمة الغذاء غير المسبوقة، ولكن أيضا مع نتائج الصراع والنزوح، كجزء من التمويل الإنساني المخصص العام الماضي".
وعن تفصيل هذه المخصصات، أوضح البيان أنها عبارة عن مليوني يورو لكل من الجزائر والكاميرون وتشاد، و4 ملايين يورو لجمهورية أفريقيا الوسطى، و10 ملايين يورو للسودان، وما مجموعه 5.5 مليون يورو لدول جنوب أفريقيا والمحيط الهندي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الأموال ستنفق على تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية والقطاعات الرئيسية، مثل المساعدة الغذائية والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة.

كما سيتم استخدام المساعدات لدعم النازحين الجدد والمجتمعات المضيفة في مناطق الصراع، وفقا لبيان المفوضية.
طالع أيضا: رئيسة المفوضية الأوروبية: نستثمر مليار يورو لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا لقارة أفريقيا
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