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https://sputnikarabic.ae/20230112/خامنئي-العدو-دخل-الأحداث-الأخيرة-في-إيران-بخطة-شاملة-لكنه-أخطأ-الحسابات-1072197067.html
خامنئي: العدو دخل الأحداث الأخيرة في إيران بخطة شاملة لكنه أخطأ الحسابات
خامنئي: العدو دخل الأحداث الأخيرة في إيران بخطة شاملة لكنه أخطأ الحسابات
أكد المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الخميس، أن "الجميع يعيش في قلب منعطف تاريخي يشهد فيه العالم تغييرات أساسية". 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T12:37+0000
2023-01-12T12:37+0000
إيران
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وقال خامنئي، خلال استقباله حشدا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت، إن "العدو دخل في الأحداث الأخيرة بخطة شاملة لكن حساباته كانت خاطئة"، مشيرًا إلى المظاهرات والاضطرابات الأخيرة في إيران، حسب وكالة فارس الإيرانية.وتشهد إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة، أعلنت السلطات الإيرانية "تفكيك شرطة الأخلاق"، مشيرة إلى "العمل على آلية جديدة بشأن الانضباط الأخلاقي في البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20230112/إيران-تعلن-مقتل-رجل-أمن-وإصابة-اثنين-في-هجوم-مسلح-جنوب-شرقي-البلاد-1072192621.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم

خامنئي: العدو دخل الأحداث الأخيرة في إيران بخطة شاملة لكنه أخطأ الحسابات

12:37 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / -المرشد الإيراني آيه الله علي خامنئي
المرشد الإيراني آيه الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / -
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أكد المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الخميس، أن "الجميع يعيش في قلب منعطف تاريخي يشهد فيه العالم تغييرات أساسية".
وقال خامنئي، خلال استقباله حشدا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت، إن "العدو دخل في الأحداث الأخيرة بخطة شاملة لكن حساباته كانت خاطئة"، مشيرًا إلى المظاهرات والاضطرابات الأخيرة في إيران، حسب وكالة فارس الإيرانية.
طالبة جامعية في مظاهرة داخل جامعة طهران وقت إلقاء قنبلة دخان من قبل الشرطة الإيرانية لمكافحة الشغب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
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10:52 GMT
وتشهد إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.
ووسط الاحتجاجات المستمرة، أعلنت السلطات الإيرانية "تفكيك شرطة الأخلاق"، مشيرة إلى "العمل على آلية جديدة بشأن الانضباط الأخلاقي في البلاد".
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