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https://sputnikarabic.ae/20230112/رئيس-البرلمان-التركي-يلغي-زيارة-نظيره-السويدي-إلى-أنقرة-1072210416.html
رئيس البرلمان التركي يلغي زيارة نظيره السويدي إلى أنقرة
رئيس البرلمان التركي يلغي زيارة نظيره السويدي إلى أنقرة
أعلنت تركيا، اليوم الخميس، إلغاء زيارة رئيس برلمان السويد إليها، وذلك على خلفية مسيرة لحزب العمال الكردستاني مناهضة لأردوغان في ستوكهولم. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T18:27+0000
2023-01-12T18:27+0000
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وذكرت وكالة "الأناضول"، أن "رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب قرر إلغاء زيارة نظيره السويدي إلى أنقرة المقررة يوم 17 يناير الجاري ردا على استفزازات أنصار حزب العمال الكردستاني في ستوكهولم".وكانت مجموعة من أنصار حزب العمال الكردستاني تجمعت أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وقامت بتعليق دمية تصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.وفي وقت سابق اليوم، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السويدي لدى أنقرة، احتجاجا على "دعاية" أنصار تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" بالسويد التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان.ونقلت "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، أن سفير السويد لدى أنقرة ستافان هيرستروم، استدعي إلى مقر الوزارة.وأوضحت أنه تم إبلاغه أن أنقرة ترفض "الدعاية الإرهابية" التي استهدفت الرئيس التركي يوم الأربعاء في ستوكهولم من قبل أنصار التنظيم.وذكرت أنه تم إبلاغ سفير السويد أن أنقرة تدين وتحتج بشدة على ما حدث في العاصمة ستوكهولم.وطالبت وزارة الخارجية بضرورة عدم السماح بتكرار مثل هذه "الأعمال الإرهابية" التي تهدد تركيا بشكل علني.
https://sputnikarabic.ae/20230112/وزارة-الخارجية-التركية-تستدعي-السفير-السويدي--1072210120.html
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أخبار تركيا اليوم, السويد, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, السويد, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس البرلمان التركي يلغي زيارة نظيره السويدي إلى أنقرة

18:27 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANرئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب
رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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أعلنت تركيا، اليوم الخميس، إلغاء زيارة رئيس برلمان السويد إليها، وذلك على خلفية مسيرة لحزب العمال الكردستاني مناهضة لأردوغان في ستوكهولم.
وذكرت وكالة "الأناضول"، أن "رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب قرر إلغاء زيارة نظيره السويدي إلى أنقرة المقررة يوم 17 يناير الجاري ردا على استفزازات أنصار حزب العمال الكردستاني في ستوكهولم".
وكانت مجموعة من أنصار حزب العمال الكردستاني تجمعت أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وقامت بتعليق دمية تصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.
وفي وقت سابق اليوم، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السويدي لدى أنقرة، احتجاجا على "دعاية" أنصار تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" بالسويد التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
وزارة الخارجية التركية تستدعي السفير السويدي
18:07 GMT
ونقلت "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، أن سفير السويد لدى أنقرة ستافان هيرستروم، استدعي إلى مقر الوزارة.
وأوضحت أنه تم إبلاغه أن أنقرة ترفض "الدعاية الإرهابية" التي استهدفت الرئيس التركي يوم الأربعاء في ستوكهولم من قبل أنصار التنظيم.
وذكرت أنه تم إبلاغ سفير السويد أن أنقرة تدين وتحتج بشدة على ما حدث في العاصمة ستوكهولم.
وطالبت وزارة الخارجية بضرورة عدم السماح بتكرار مثل هذه "الأعمال الإرهابية" التي تهدد تركيا بشكل علني.
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