https://sputnikarabic.ae/20230112/رئيس-البرلمان-التركي-يلغي-زيارة-نظيره-السويدي-إلى-أنقرة-1072210416.html
رئيس البرلمان التركي يلغي زيارة نظيره السويدي إلى أنقرة
رئيس البرلمان التركي يلغي زيارة نظيره السويدي إلى أنقرة
أعلنت تركيا، اليوم الخميس، إلغاء زيارة رئيس برلمان السويد إليها، وذلك على خلفية مسيرة لحزب العمال الكردستاني مناهضة لأردوغان في ستوكهولم. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة "الأناضول"، أن "رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب قرر إلغاء زيارة نظيره السويدي إلى أنقرة المقررة يوم 17 يناير الجاري ردا على استفزازات أنصار حزب العمال الكردستاني في ستوكهولم".وكانت مجموعة من أنصار حزب العمال الكردستاني تجمعت أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وقامت بتعليق دمية تصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.وفي وقت سابق اليوم، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السويدي لدى أنقرة، احتجاجا على "دعاية" أنصار تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" بالسويد التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان.ونقلت "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، أن سفير السويد لدى أنقرة ستافان هيرستروم، استدعي إلى مقر الوزارة.وأوضحت أنه تم إبلاغه أن أنقرة ترفض "الدعاية الإرهابية" التي استهدفت الرئيس التركي يوم الأربعاء في ستوكهولم من قبل أنصار التنظيم.وذكرت أنه تم إبلاغ سفير السويد أن أنقرة تدين وتحتج بشدة على ما حدث في العاصمة ستوكهولم.وطالبت وزارة الخارجية بضرورة عدم السماح بتكرار مثل هذه "الأعمال الإرهابية" التي تهدد تركيا بشكل علني.
https://sputnikarabic.ae/20230112/وزارة-الخارجية-التركية-تستدعي-السفير-السويدي--1072210120.html
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أخبار تركيا اليوم, السويد, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, السويد, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس البرلمان التركي يلغي زيارة نظيره السويدي إلى أنقرة
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أعلنت تركيا، اليوم الخميس، إلغاء زيارة رئيس برلمان السويد إليها، وذلك على خلفية مسيرة لحزب العمال الكردستاني مناهضة لأردوغان في ستوكهولم.
وذكرت
وكالة "الأناضول"، أن "رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب قرر إلغاء زيارة نظيره السويدي إلى أنقرة المقررة يوم 17 يناير الجاري ردا على استفزازات أنصار حزب العمال الكردستاني في ستوكهولم".
وكانت مجموعة من أنصار حزب العمال الكردستاني تجمعت أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وقامت بتعليق دمية تصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.
وفي وقت سابق اليوم، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السويدي لدى أنقرة
، احتجاجا على "دعاية" أنصار تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" بالسويد التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونقلت "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، أن سفير السويد لدى أنقرة ستافان هيرستروم، استدعي إلى مقر الوزارة.
وأوضحت أنه تم إبلاغه أن أنقرة ترفض "الدعاية الإرهابية" التي استهدفت الرئيس التركي يوم الأربعاء في ستوكهولم
من قبل أنصار التنظيم.
وذكرت أنه تم إبلاغ سفير السويد أن أنقرة تدين وتحتج بشدة على ما حدث في العاصمة ستوكهولم.
وطالبت وزارة الخارجية بضرورة عدم السماح بتكرار مثل هذه "الأعمال الإرهابية" التي تهدد تركيا بشكل علني.