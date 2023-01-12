https://sputnikarabic.ae/20230112/رئيس-الوزراء-العراقي-يتوجه-إلى-ألمانيا-لتوقيع-مذكرة-تفاهم-في-قطاع-الكهرباء-1072193379.html
رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى ألمانيا لتوقيع مذكرة تفاهم في قطاع الكهرباء
رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى ألمانيا لتوقيع مذكرة تفاهم في قطاع الكهرباء
يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ألمانيا، بهدف توقيع مذكرات تفاهم في قطاع الكهرباء مع شركة "سيمنز". 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T11:27+0000
2023-01-12T11:27+0000
2023-01-12T11:27+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، ظهر اليوم الخميس، عن السوداني أن زيارته إلى ألمانيا جاءت لأهميتها الاقتصادية والتكنولوجية، حيث من المنتظر توقيع مذكرات تفاهم في قطاع الكهرباء مع ألمانيا.وأوضحت أن السوداني يزور برلين برفقة وفد عراقي رفيع المستوى، يضم وزراء الخارجية والصناعة والهجرة ورجال أعمال عراقيين أيضا، مضيفًا أنه سيكون هناك مجموعة من المبادرات في برامج التنمية والتدريب المهني والتعليم.وقال السوداني:وكان رئيس الوزراء العراقي قد أكد أن "زيارته الرسمية إلى ألمانيا تعد تأكيدا على قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين بغداد وبرلين"، مضيفًا أن "برنامج حكومته يركز على تعزيز الحكم الرشيد واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في مكافحة الفساد".وأشار السوداني إلى أن بلاده ستستفيد من الخبرة الألمانية لما لها من فائدة كبيرة "في دعم هيئة النزاهة وتطوير الإجراءات والاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الفساد"، موضحًا أن العراق "يهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية مع ألمانيا والارتقاء بها إلى مستوى يتناسب مع العلاقات الثنائية بين البلدين".وذكر شياع السوداني أن "العراق سيقترح على الحكومة الألمانية تشكيل لجنة مشتركة لتمهيد الطريق للعودة الطوعية للعراقيين"، مشيرًا إلى أننا "سنعمل أيضا عن كثب مع ألمانيا بشأن القضايا الحساسة مثل عمليات الترحيل ونفحص بدقة كل حالة وفقا للقانون والاتفاقيات بين البلدين".وكانت ألمانيا قد أسهمت بنحو 3.4 مليارات دولار في جهود التنمية وإعادة الإعمار في العراق، كما أن وكالة ألمانيا للتعاون الدولي قد ساعدت أكثر من 37000 عراقي في الحصول على وظائف، منهم 30 % من النساء.ويذكر أن شركة سيمنز الألمانية تعمل على توفير الكهرباء لنحو 23 مليون عراقي عبر 13 محطة كهرباء موزعة على المحافظات العراقية، كما أن "محطات الطاقة هذه هي حجر الزاوية لإعادة إعمار العراق لأنها ضرورية للتنمية الاقتصادية للبلاد".
https://sputnikarabic.ae/20221211/السوداني-يحدد-أولويات-الحكومة-العراقية-الاجتماعية-والاقتصادية-1071090910.html
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العراق, أخبار ألمانيا, العالم العربي
العراق, أخبار ألمانيا, العالم العربي
رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى ألمانيا لتوقيع مذكرة تفاهم في قطاع الكهرباء
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يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ألمانيا، بهدف توقيع مذكرات تفاهم في قطاع الكهرباء مع شركة "سيمنز".
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، ظهر اليوم الخميس، عن السوداني أن زيارته إلى ألمانيا جاءت لأهميتها الاقتصادية والتكنولوجية، حيث من المنتظر توقيع مذكرات تفاهم في قطاع الكهرباء مع ألمانيا.
11 ديسمبر 2022, 15:18 GMT
وأوضحت أن السوداني يزور برلين برفقة وفد عراقي رفيع المستوى، يضم وزراء الخارجية والصناعة والهجرة ورجال أعمال عراقيين أيضا، مضيفًا أنه سيكون هناك مجموعة من المبادرات في برامج التنمية والتدريب المهني والتعليم.
هناك فرص استثمار كبيرة بمشاريع الغاز المصاحب، وسيكون هناك تعاون مالي ومصرفي مع الجانب الألماني لتحسين الاقتصاد والصناعة.
وكان رئيس الوزراء العراقي
قد أكد أن "زيارته الرسمية إلى ألمانيا تعد تأكيدا على قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين بغداد وبرلين"، مضيفًا أن "برنامج حكومته يركز على تعزيز الحكم الرشيد واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في مكافحة الفساد".
وأشار السوداني إلى أن بلاده ستستفيد من الخبرة الألمانية لما لها من فائدة كبيرة "في دعم هيئة النزاهة وتطوير الإجراءات والاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الفساد"، موضحًا أن العراق "يهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية
مع ألمانيا والارتقاء بها إلى مستوى يتناسب مع العلاقات الثنائية بين البلدين".
وذكر شياع السوداني أن "العراق سيقترح على الحكومة الألمانية تشكيل لجنة مشتركة لتمهيد الطريق للعودة الطوعية للعراقيين"، مشيرًا إلى أننا "سنعمل أيضا عن كثب مع ألمانيا بشأن القضايا الحساسة مثل عمليات الترحيل ونفحص بدقة كل حالة وفقا للقانون والاتفاقيات بين البلدين".
وكانت ألمانيا قد أسهمت بنحو 3.4 مليارات دولار في جهود التنمية وإعادة الإعمار في العراق، كما أن وكالة ألمانيا للتعاون الدولي قد ساعدت أكثر من 37000 عراقي في الحصول على وظائف، منهم 30 % من النساء.
ويذكر أن شركة سيمنز الألمانية تعمل على توفير الكهرباء لنحو 23 مليون عراقي عبر 13 محطة كهرباء موزعة على المحافظات العراقية، كما أن "محطات الطاقة هذه هي حجر الزاوية لإعادة إعمار العراق لأنها ضرورية للتنمية الاقتصادية للبلاد".