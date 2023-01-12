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https://sputnikarabic.ae/20230112/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-للمبعوث-الأمريكي-شعبنا-وقيادته-لن-يقبلوا-بالأمر-الواقع-1072199510.html
رئيس الوزراء الفلسطيني للمبعوث الأمريكي: شعبنا وقيادته لن يقبلوا بالأمر الواقع
رئيس الوزراء الفلسطيني للمبعوث الأمريكي: شعبنا وقيادته لن يقبلوا بالأمر الواقع
استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، اليوم الخميس، في مكتبه في رام الله، بحضور رئيس وحدة الشؤون... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T13:30+0000
2023-01-12T13:30+0000
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رام الله - سبوتنيك. واطلع اشتية الضيف الأمريكي على الانتهاكات والإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، ضد الشعب الفلسطيني فور تسلمها الحكم.وقال محمد اشتيه:وشدد على ضرورة أن تحمل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان، المرتقبة للمنطقة خلال الأيام المقبلة ليكون ذلك بمثابة رسالة أمل للشعب الفلسطيني وبيان واضح للحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف الانتهاكات والإجراءات الأحادية وإلزامها باحترام القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.وبحسب بيان رئيس الوزراء الفلسطيني الذي وصلت نسخة منه لوكالة "سبوتنيك"، دعا إلى "ضغط أمريكي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الانتهاكات والإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تقتطعها بشكل غير شرعي وغير قانوني، سواء بدل مخصصات الشهداء والأسرى، أو ضريبة المغادرة التي يدفعها المواطن الفلسطيني عند سفره أو الفواتير غير المدققة من أي طرف كان".وقال اشتية:يذكر أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بدأت بإجراءات تصعيدية تجاه الفلسطينيين وعلى رأسها اقتطاع 139 مليون شيكل كإجراء عقابي ضد السلطة الفلسطينية التي تدفع مخصصات لعائلات الأسرى الفلسطينيين الذين تصفهم إسرائيل بالإرهابيين، فضلا عن جملة إجراءات تصعيدية أخرى علاوة على قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد الأقصى وهو ما اعتبره الفلسطينيون استفزازا لهم ومحاولة لتغيير الوضع القائم.
https://sputnikarabic.ae/20230112/-إعلام-إسرائيل-تسعى-لإلغاء-وجود-السلطة-الفلسطينية-1072190375.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

رئيس الوزراء الفلسطيني للمبعوث الأمريكي: شعبنا وقيادته لن يقبلوا بالأمر الواقع

13:30 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / AMMAR ABD RABBOرئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / AMMAR ABD RABBO
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استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، اليوم الخميس، في مكتبه في رام الله، بحضور رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية جورج نول.
رام الله - سبوتنيك. واطلع اشتية الضيف الأمريكي على الانتهاكات والإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، ضد الشعب الفلسطيني فور تسلمها الحكم.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
إعلام: إسرائيل تسعى لإلغاء وجود السلطة الفلسطينية
10:10 GMT
وقال محمد اشتيه:
مطلوب من الإدارة الأمريكية التحرك بشكل عاجل لوضع حد للإجراءات الأحادية والتهديدات الإسرائيلية التي تقوض السلطة الوطنية، وتنهي بشكل ممنهج إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
وشدد على ضرورة أن تحمل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان، المرتقبة للمنطقة خلال الأيام المقبلة ليكون ذلك بمثابة رسالة أمل للشعب الفلسطيني وبيان واضح للحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف الانتهاكات والإجراءات الأحادية وإلزامها باحترام القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
وبحسب بيان رئيس الوزراء الفلسطيني الذي وصلت نسخة منه لوكالة "سبوتنيك"، دعا إلى "ضغط أمريكي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الانتهاكات والإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تقتطعها بشكل غير شرعي وغير قانوني، سواء بدل مخصصات الشهداء والأسرى، أو ضريبة المغادرة التي يدفعها المواطن الفلسطيني عند سفره أو الفواتير غير المدققة من أي طرف كان".
وقال اشتية:
الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلوا بالأمر الواقع وماضون قدما في النضال الشعبي والسياسي والدبلوماسي والقانوني في وجه الإجراءات الإسرائيلية.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بدأت بإجراءات تصعيدية تجاه الفلسطينيين وعلى رأسها اقتطاع 139 مليون شيكل كإجراء عقابي ضد السلطة الفلسطينية التي تدفع مخصصات لعائلات الأسرى الفلسطينيين الذين تصفهم إسرائيل بالإرهابيين، فضلا عن جملة إجراءات تصعيدية أخرى علاوة على قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد الأقصى وهو ما اعتبره الفلسطينيون استفزازا لهم ومحاولة لتغيير الوضع القائم.
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