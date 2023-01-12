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رئيس تحالف الفتح العراقي يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني
رئيس تحالف الفتح العراقي يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني
استقبل رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، الذي يزور بغداد، لبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T13:15+0000
2023-01-12T13:15+0000
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جاء ذلك في بيان لتحالف الفتح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس.وقال البيان إن العامر استقبل الصفدي، بمكتبه في بغداد، ضمن وفد يشمل دبلوماسيين ورؤساء كتل في البرلمان الأردني.وتناولت المباحثات عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وشمل ذلك تطورات الأوضاع في المنطقة.وشملت المباحثات بحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حسبما ذكرت الوكالة، التي أشارت إلى أن الوفد الأردني وجه دعوة للعامري إلى زيارة عمان.
https://sputnikarabic.ae/20220831/زعيم-تحالف-الفتح-العراقي-يدعو-القوى-السياسية-إلى-إعلان-الصمت-السياسي-والإعلامي-1067093795.html
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العالم العربي, العراق, أخبار الأردن
العالم العربي, العراق, أخبار الأردن

رئيس تحالف الفتح العراقي يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

13:15 GMT 12.01.2023
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بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
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استقبل رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، الذي يزور بغداد، لبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك في بيان لتحالف الفتح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس.
وقال البيان إن العامر استقبل الصفدي، بمكتبه في بغداد، ضمن وفد يشمل دبلوماسيين ورؤساء كتل في البرلمان الأردني.
هادي العامري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
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31 أغسطس 2022, 12:19 GMT
وتناولت المباحثات عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وشمل ذلك تطورات الأوضاع في المنطقة.
وشملت المباحثات بحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حسبما ذكرت الوكالة، التي أشارت إلى أن الوفد الأردني وجه دعوة للعامري إلى زيارة عمان.
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