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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230112/روسيا-تنظم-اجتماعا-غير-رسمي-لمجلس-الأمن-الدولي-حول-قصف-دونباس-1072179479.html
روسيا تنظم اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول قصف دونباس
روسيا تنظم اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول قصف دونباس
أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إجراء في 17 كانون الثاني/ يناير جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T02:43+0000
2023-01-12T02:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال بوليانسكي: "سيكون هناك متحدثون مثيرون للاهتمام وحقائق، كما نعلم، في مثل هذه الاجتماعات نتمكن من إبراز مواد فيديو وصور، على عكس الاجتماعات الرسمية".ووفقاً له، سيجري الاجتماع غير الرسمي حول قصف دونباس في كانون الأول/ ديسمبر بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير في الساعة 19:00 بتوقيت موسكو.وتواصل التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهداف المدنيين في المناطق المحررة، التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة لها، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير بقية المناطق.وأوضحت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 شباط/ فبراير، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وإبعاد حلف الناتو عن حدود روسيا الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20230111/خبير-عسكري-يشكك-بفعالية-بطاريات-باتريوت-المرسلة-إلى-أوكرانيا-1072144793.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

روسيا تنظم اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول قصف دونباس

02:43 GMT 12.01.2023
© AP Photo / Julie Jacobsonمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Julie Jacobson
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أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إجراء في 17 كانون الثاني/ يناير جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا بمبادرة موسكو.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال بوليانسكي: "سيكون هناك متحدثون مثيرون للاهتمام وحقائق، كما نعلم، في مثل هذه الاجتماعات نتمكن من إبراز مواد فيديو وصور، على عكس الاجتماعات الرسمية".
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري يشكك بفعالية بطاريات "باتريوت" المرسلة إلى أوكرانيا
أمس, 08:21 GMT
ووفقاً له، سيجري الاجتماع غير الرسمي حول قصف دونباس في كانون الأول/ ديسمبر بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير في الساعة 19:00 بتوقيت موسكو.
وتواصل التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهداف المدنيين في المناطق المحررة، التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة لها، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير بقية المناطق.

وأوضحت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 شباط/ فبراير، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وإبعاد حلف الناتو عن حدود روسيا الاتحادية.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:46 GMT
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