https://sputnikarabic.ae/20230112/سفير-أمريكا-السابق-لدى-روسيا-بوتين-رجل-قوي-يتعرض-لضغط-كبير-لكنه-لا-يعاني-من-أي-أمراض--1072206393.html

سفير أمريكا السابق لدى روسيا: بوتين رجل قوي يتعرض لضغط كبير لكنه لا يعاني من أي أمراض

سفير أمريكا السابق لدى روسيا: بوتين رجل قوي يتعرض لضغط كبير لكنه لا يعاني من أي أمراض

نفى سفير الولايات المتحدة السابق لدى روسيا، جون سوليفان، ما يتردد من شائعات حول صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أنه لا يصدق تلك الشائعات. 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T15:45+0000

2023-01-12T15:45+0000

2023-01-12T15:45+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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ووفق مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي"، وصف سوليفان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "رجل قوي"، مشيرا إلى أنه يتعرض لضغط كبير ، لكنه لا يعاني من أي أمراض تهدد حياته كما تردد.وقال: "أعتقد أنه (بوتين) تحت ضغط كبير، ليس من المستغرب، وليس لدي سبب للاعتقاد بأن هناك مشكلة صحية خطيرة تهدده".وكان مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، قد أكد في يوليو/ تموز الماضي أن بوتين "يتمتع بصحة جيدة للغاية" بعد شائعات خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بأن الزعيم الروسي مريض بشكل خطير.ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في يونيو/ حزيران الشائعات وأكد أن صحة الرئيس الروسي لا تزال جيدة بما يكفي للاستمتاع بلعب الهوكي والرياضات الأخرى.وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات في الوظيفة، تقاعد سوليفان من الخدمة العامة في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي بعد وفاة زوجته، ثم عاد مؤخرًا إلى مكتب المحاماة ماير براون.طالع أيضا: الاستخبارات الأمريكية: بوتين ممتلئ بالصحة

https://sputnikarabic.ae/20220721/الكرملين-يعلق-على-التقارير-الغربية-حول-صحة-بوتين-1065376221.html

https://sputnikarabic.ae/20210318/بوتين-لبايدن-كل-إناء-بما-فيه-ينضح-أتمنى-لك-الصحة-1048395823.html

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روسيا, فلاديمير بوتين