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https://sputnikarabic.ae/20230112/سكان-قرية-روسية-يبلغون-عن-انخفاض-الحرارة-إلى-75-درجة-مئوية-تحت-الصفر-1072200406.html
سكان قرية روسية يبلغون عن انخفاض الحرارة إلى 75 درجة مئوية تحت الصفر
سكان قرية روسية يبلغون عن انخفاض الحرارة إلى 75 درجة مئوية تحت الصفر
أبلغ سكان قرية إيفينك في إيسي، الواقعة في إقليم كراسنويارسك الروسي، عن تسجيل درجات حرارة وصلت لـ73 و75 درجة مئوية تحت الصفر. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T13:40+0000
2023-01-12T13:54+0000
روسيا
مجتمع
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وبحسب أندريه ميرشكو، أحد السكان المحليين، فقد وصلت درجات الحراراة لـ -73و-75 درجة في القرية ليلة 10-11 يناير/ كانون الثاني، مضيفا أنه شعر بوجع في الرأس مع صعوبة في التنفس.وقال دميتري أوليانوف، الموظف في مديرية سيبيريا المركزية للأرصاد الجوية المائية والرصد البيئي (UGMS)، إن أقرب محطة للقرية سجلت درجات حرارة تراوحت بين -53 و -54 درجة مئوية.وتقع القرية على ضفاف بحيرة إيسي، ولا يزيد عدد سكانها عن 600 نسمة، وتقع في منطقة التندرا الغابية حيث يستمر الشتاء لأكثر من 8 أشهر.اقرأ ايضا: العلماء يعثرون على "ثقب دودي" بالقرب من الأرضاقرأ أيضا: علماء روس يطورون خزان وقود للأقمار الصناعية النانوية
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روسيا

سكان قرية روسية يبلغون عن انخفاض الحرارة إلى 75 درجة مئوية تحت الصفر

13:40 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 13:54 GMT 12.01.2023)
© AP Photo / Jeffrey T. Barnesرجل يسير في الشارع وسط عاصفة شتوية في أمهيرست ، نيويورك
رجل يسير في الشارع وسط عاصفة شتوية في أمهيرست ، نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Jeffrey T. Barnes
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أبلغ سكان قرية إيفينك في إيسي، الواقعة في إقليم كراسنويارسك الروسي، عن تسجيل درجات حرارة وصلت لـ73 و75 درجة مئوية تحت الصفر.
وبحسب أندريه ميرشكو، أحد السكان المحليين، فقد وصلت درجات الحراراة لـ -73و-75 درجة في القرية ليلة 10-11 يناير/ كانون الثاني، مضيفا أنه شعر بوجع في الرأس مع صعوبة في التنفس.

ولم تؤكد الإدارة المركزية لسيبيريا للأرصاد الجوية المائية والرصد البيئي (UGMS) هذه المعلومات كما ولم تدحضها.

وقال دميتري أوليانوف، الموظف في مديرية سيبيريا المركزية للأرصاد الجوية المائية والرصد البيئي (UGMS)، إن أقرب محطة للقرية سجلت درجات حرارة تراوحت بين -53 و -54 درجة مئوية.
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وتقع القرية على ضفاف بحيرة إيسي، ولا يزيد عدد سكانها عن 600 نسمة، وتقع في منطقة التندرا الغابية حيث يستمر الشتاء لأكثر من 8 أشهر.
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