https://sputnikarabic.ae/20230112/سلطات-لوغانسك-تكشف-عن-مخبأ-للتشكيلات-المتطرفة-الأوكرانية-يضم-أسلحة-مختلفة-1072179782.html
سلطات لوغانسك تكشف عن مخبأ للتشكيلات المتطرفة الأوكرانية يضم أسلحة مختلفة
سلطات لوغانسك تكشف عن مخبأ للتشكيلات المتطرفة الأوكرانية يضم أسلحة مختلفة
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، بأن السلطات الأمنية في جمهورية لوغانسك الشعبية وجدت مستودعًا للأسلحة يعود للتنظيمات الأوكرانية القومية الإرهابية... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T05:40+0000
2023-01-12T05:40+0000
2023-01-12T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مسؤول في وزارة الداخلية لجمهورية لوغانسك إنه تم الكشف عن مستودع للأسلحة في المدينة، وذلك بعد رصد ومراقبة لبعض المواطنين.وأضاف المسؤول بالقول إنه ثبت أن المخبأ يحتوي على أسلحة مختلفة، حيث كان يهدف الإرهابيون ارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية في لوغانسك.وأوضح المسؤول أنه تم العثور على عدة رشاشات وقاذفات قنابل وخراطيش من عيارات مختلفة، بما في ذلك طلقات أجنبية الصنع، مضيفًا أنه تم التعرف على الأشخاص الضالعين في الأنشطة الإرهابية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات لوغانسك تكشف عن مخبأ للتشكيلات المتطرفة الأوكرانية يضم أسلحة مختلفة
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، بأن السلطات الأمنية في جمهورية لوغانسك الشعبية وجدت مستودعًا للأسلحة يعود للتنظيمات الأوكرانية القومية الإرهابية التي كانت تخطط للقيام بهجمات مختلفة في المنطقة.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية لجمهورية لوغانسك إنه تم الكشف عن مستودع للأسلحة في المدينة، وذلك بعد رصد ومراقبة لبعض المواطنين.
وأضاف المسؤول بالقول إنه ثبت أن المخبأ يحتوي على أسلحة مختلفة، حيث كان يهدف الإرهابيون ارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية في لوغانسك.
وأوضح المسؤول أنه تم العثور على عدة رشاشات وقاذفات قنابل وخراطيش من عيارات مختلفة، بما في ذلك طلقات أجنبية الصنع، مضيفًا أنه تم التعرف على الأشخاص الضالعين في الأنشطة الإرهابية.