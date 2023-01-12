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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230112/سلطات-لوغانسك-تكشف-عن-مخبأ-للتشكيلات-المتطرفة-الأوكرانية-يضم-أسلحة-مختلفة-1072179782.html
سلطات لوغانسك تكشف عن مخبأ للتشكيلات المتطرفة الأوكرانية يضم أسلحة مختلفة
سلطات لوغانسك تكشف عن مخبأ للتشكيلات المتطرفة الأوكرانية يضم أسلحة مختلفة
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، بأن السلطات الأمنية في جمهورية لوغانسك الشعبية وجدت مستودعًا للأسلحة يعود للتنظيمات الأوكرانية القومية الإرهابية... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T05:40+0000
2023-01-12T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مسؤول في وزارة الداخلية لجمهورية لوغانسك إنه تم الكشف عن مستودع للأسلحة في المدينة، وذلك بعد رصد ومراقبة لبعض المواطنين.وأضاف المسؤول بالقول إنه ثبت أن المخبأ يحتوي على أسلحة مختلفة، حيث كان يهدف الإرهابيون ارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية في لوغانسك.وأوضح المسؤول أنه تم العثور على عدة رشاشات وقاذفات قنابل وخراطيش من عيارات مختلفة، بما في ذلك طلقات أجنبية الصنع، مضيفًا أنه تم التعرف على الأشخاص الضالعين في الأنشطة الإرهابية.
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روسيا

سلطات لوغانسك تكشف عن مخبأ للتشكيلات المتطرفة الأوكرانية يضم أسلحة مختلفة

05:40 GMT 12.01.2023
© Sputnik . Gennady Dubovoy / الانتقال إلى بنك الصورجنود شياشانيون خلال عملية تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية
جنود شياشانيون خلال عملية تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Sputnik . Gennady Dubovoy
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، بأن السلطات الأمنية في جمهورية لوغانسك الشعبية وجدت مستودعًا للأسلحة يعود للتنظيمات الأوكرانية القومية الإرهابية التي كانت تخطط للقيام بهجمات مختلفة في المنطقة.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية لجمهورية لوغانسك إنه تم الكشف عن مستودع للأسلحة في المدينة، وذلك بعد رصد ومراقبة لبعض المواطنين.
وأضاف المسؤول بالقول إنه ثبت أن المخبأ يحتوي على أسلحة مختلفة، حيث كان يهدف الإرهابيون ارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية في لوغانسك.
وأوضح المسؤول أنه تم العثور على عدة رشاشات وقاذفات قنابل وخراطيش من عيارات مختلفة، بما في ذلك طلقات أجنبية الصنع، مضيفًا أنه تم التعرف على الأشخاص الضالعين في الأنشطة الإرهابية.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:46 GMT
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