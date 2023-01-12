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حكومة "طالبان" تسعى لزيادة حضورها الدبلوماسي لدى روسيا
حكومة "طالبان" تسعى لزيادة حضورها الدبلوماسي لدى روسيا
أعلنت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة "طالبان"، اليوم الخميس أنها تخطط لتوسيع تواجدها الدبلوماسي لدى روسيا ورفع مستوى تمثيله. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T18:57+0000
2023-01-12T18:57+0000
حركة طالبان
أخبار روسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية.وفي وقت سابق اليوم التقى القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي بالممثل الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف في كابول لمناقشة التعاون الاقتصادي.وقال المسؤول الأفغاني إن: "متقي قال خلال الاجتماع مع كابولوف إن (طالبان) ترغب في زيادة حضورها الدبلوماسي ورفع مستواه. ووجه متقي الشكر لروسيا على تقديمها كافة التسهيلات للسفارة الأفغانية في موسكو".وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.وشكلت "طالبان"، حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
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حركة طالبان, أخبار روسيا اليوم
حركة طالبان, أخبار روسيا اليوم

حكومة "طالبان" تسعى لزيادة حضورها الدبلوماسي لدى روسيا

18:57 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / Mohd Rasfan
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أعلنت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة "طالبان"، اليوم الخميس أنها تخطط لتوسيع تواجدها الدبلوماسي لدى روسيا ورفع مستوى تمثيله.
موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية.
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وفي وقت سابق اليوم التقى القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي بالممثل الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف في كابول لمناقشة التعاون الاقتصادي.
وقال المسؤول الأفغاني إن: "متقي قال خلال الاجتماع مع كابولوف إن (طالبان) ترغب في زيادة حضورها الدبلوماسي ورفع مستواه. ووجه متقي الشكر لروسيا على تقديمها كافة التسهيلات للسفارة الأفغانية في موسكو".
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.
وشكلت "طالبان"، حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
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