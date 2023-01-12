https://sputnikarabic.ae/20230112/طالبان-تسعى-لزيادة-حضورها-الدبلوماسي-لدى-روسيا-1072210588.html
حكومة "طالبان" تسعى لزيادة حضورها الدبلوماسي لدى روسيا
حكومة "طالبان" تسعى لزيادة حضورها الدبلوماسي لدى روسيا
أعلنت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة "طالبان"، اليوم الخميس أنها تخطط لتوسيع تواجدها الدبلوماسي لدى روسيا ورفع مستوى تمثيله. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T18:57+0000
2023-01-12T18:57+0000
2023-01-12T18:57+0000
حركة طالبان
أخبار روسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية.وفي وقت سابق اليوم التقى القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي بالممثل الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف في كابول لمناقشة التعاون الاقتصادي.وقال المسؤول الأفغاني إن: "متقي قال خلال الاجتماع مع كابولوف إن (طالبان) ترغب في زيادة حضورها الدبلوماسي ورفع مستواه. ووجه متقي الشكر لروسيا على تقديمها كافة التسهيلات للسفارة الأفغانية في موسكو".وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.وشكلت "طالبان"، حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
https://sputnikarabic.ae/20221227/مجلس-الأمن-يعرب-عن-قلقه-من-حظر-طالبان-التعليم-الجامعي-للفتيات-1071677406.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حركة طالبان, أخبار روسيا اليوم
حركة طالبان, أخبار روسيا اليوم
حكومة "طالبان" تسعى لزيادة حضورها الدبلوماسي لدى روسيا
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أعلنت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة "طالبان"، اليوم الخميس أنها تخطط لتوسيع تواجدها الدبلوماسي لدى روسيا ورفع مستوى تمثيله.
موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية.
27 ديسمبر 2022, 20:42 GMT
وفي وقت سابق اليوم التقى القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي بالممثل الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف في كابول لمناقشة التعاون الاقتصادي.
وقال المسؤول الأفغاني إن: "متقي قال خلال الاجتماع مع كابولوف إن (طالبان) ترغب في زيادة حضورها الدبلوماسي ورفع مستواه. ووجه متقي الشكر لروسيا على تقديمها كافة التسهيلات للسفارة الأفغانية في موسكو".
وسيطرت حركة طالبان
على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.
وشكلت "طالبان"، حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.