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https://sputnikarabic.ae/20230112/طيار-سعودي-متقاعد-يحكي-قصة-اشتباكه-مع-يوفو-في-سماء-السعودية-فيديو-1072205449.html
طيار سعودي متقاعد يحكي قصة اشتباكه مع "يوفو" في سماء السعودية... فيديو
طيار سعودي متقاعد يحكي قصة اشتباكه مع "يوفو" في سماء السعودية... فيديو
حكى الطيار السعودي اللواء الركن المتقاعد فهد العطاوي، قصة غريبة حدثت له أثناء طلعة تدريبية، حيث شاهد جسما غريبا لا يعلم ما هو، مرجحا أنه "طبق طائر". 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T15:27+0000
2023-01-12T15:27+0000
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جاء ذلك في مقابلة متلفزة أجراها الطيار السعودي مع الإعلامي جاسم العصمان.وردا على سؤال عن مدى شعوره بالخوف أثناء قيادته للطائرة، أكد العطاوي أنه لم يشعر بالخوف إلا في مرة واحدة.وأضاف "شهود معي في طائرة أخرى، زملاء أحييهم، معالي الأستاذ أحمد عسيري وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية حاضر الآن حي يرزق وشاهد على الحادثة هذه، أيضا الزميل سعادة اللواء الطيار ناصر الصمان القحطاني وهو قال لي "فهد أفلح" لما شافني اتقاتل مع الكائن هذا..".وأوضح "أنا ما أدري شفته وتقاتلت معه، نحن كنا في رحلة تدريبية فشفته داخل علي في المنطقة التدريبية استأذنت من رقم واحد وهو ناصر القحطاني".وتابع "قال روح شوفه شفته أنا وتقاتلت معه لو ناصر القحطاني ما قال لي "أفلح يا فهد" باللهجة القحطانية الجنوبية كان الآن أنا مش موجود..".وأثارت تصريحات الطيار السعودي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في المملكة وقاموا بإعادة نشر مقطع الفيديو بشكل كبير.
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منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم
منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم

طيار سعودي متقاعد يحكي قصة اشتباكه مع "يوفو" في سماء السعودية... فيديو

15:27 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYالقوات الجوية السعودية - طائرات حربية سعودية
القوات الجوية السعودية - طائرات حربية سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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حكى الطيار السعودي اللواء الركن المتقاعد فهد العطاوي، قصة غريبة حدثت له أثناء طلعة تدريبية، حيث شاهد جسما غريبا لا يعلم ما هو، مرجحا أنه "طبق طائر".
جاء ذلك في مقابلة متلفزة أجراها الطيار السعودي مع الإعلامي جاسم العصمان.
وردا على سؤال عن مدى شعوره بالخوف أثناء قيادته للطائرة، أكد العطاوي أنه لم يشعر بالخوف إلا في مرة واحدة.

وقال باللهجة المحلية: "في الليل طايرين صادفت حاجة، إلى الساعة هذه لا أدري ما هي، هل هي طائرة واجهتني هل هو UFO (جسم طائر غير معروف) أو طبق طائر هل هي جني؟ ما أدري..".

وأضاف "شهود معي في طائرة أخرى، زملاء أحييهم، معالي الأستاذ أحمد عسيري وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية حاضر الآن حي يرزق وشاهد على الحادثة هذه، أيضا الزميل سعادة اللواء الطيار ناصر الصمان القحطاني وهو قال لي "فهد أفلح" لما شافني اتقاتل مع الكائن هذا..".
وأوضح "أنا ما أدري شفته وتقاتلت معه، نحن كنا في رحلة تدريبية فشفته داخل علي في المنطقة التدريبية استأذنت من رقم واحد وهو ناصر القحطاني".
وتابع "قال روح شوفه شفته أنا وتقاتلت معه لو ناصر القحطاني ما قال لي "أفلح يا فهد" باللهجة القحطانية الجنوبية كان الآن أنا مش موجود..".
وأثارت تصريحات الطيار السعودي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في المملكة وقاموا بإعادة نشر مقطع الفيديو بشكل كبير.
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