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https://sputnikarabic.ae/20230112/علماء-روس-يطورون-خزان-وقود-للأقمار-الصناعية-النانوية-1072185980.html
علماء روس يطورون خزان وقود للأقمار الصناعية النانوية
علماء روس يطورون خزان وقود للأقمار الصناعية النانوية
طور فريق من العلماء الروس خزان وقود للأقمار الصناعية النانوية بشكل غير عادي، يسمح بوضع وقود إضافي. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T08:34+0000
2023-01-12T08:34+0000
مجتمع
علوم
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وقام فريق العلماء من جامعة "بومان التقنية" في موسكو بتطوير هيكل للخزان بشكل مكعب وليس كروي، وسيتم تقديمه ضمن "قراءات كورليوف" التي ستعقد في الفترة من 24 إلى 27 يناير/كانون الثاني في موسكو.وعادة ما تستخدم الهياكل الكروية الرقيقة الجدران في السواتل النانوية، ومع ذلك، وكما يؤكد المخترعون، لا يشغل هذا الهيكل الحجم الداخلي الكامل للأقمار الصناعية ذات المقطع المربع. في الوقت نفسه، فإن زيادة إمداد الوقود يعني موارد أكبر للمناورة في المدار لإنشاء مجموعات كبيرة من هذه المركبات وتحديد مواقعها النسبية.ولاحظ المطورون أن الخزان المقترح، على الرغم من أنه أثقل من الخزان الكروي، نظرا للحجم الأكبر، لكنه يوفر المزيد من الفرص لتغيير معالم رحلة القمر الصناعي.
https://sputnikarabic.ae/20230111/علماء-روس-يصنعون-طائرة-دون-طيار-للتحليق-على-كوكب-الزهرة-1072144963.html
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علوم
علوم

علماء روس يطورون خزان وقود للأقمار الصناعية النانوية

08:34 GMT 12.01.2023
© Photo / pixabay/PIRO4Dقمر صناعي لاهداف بحثية
قمر صناعي لاهداف بحثية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Photo / pixabay/PIRO4D
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طور فريق من العلماء الروس خزان وقود للأقمار الصناعية النانوية بشكل غير عادي، يسمح بوضع وقود إضافي.
وقام فريق العلماء من جامعة "بومان التقنية" في موسكو بتطوير هيكل للخزان بشكل مكعب وليس كروي، وسيتم تقديمه ضمن "قراءات كورليوف" التي ستعقد في الفترة من 24 إلى 27 يناير/كانون الثاني في موسكو.

وجاء في البيان: "حصلنا على تصميم يحتوي على مخزون أكبر بنسبة 10-30% من الوقود مقارنة بالنظائر الموجودة".

وعادة ما تستخدم الهياكل الكروية الرقيقة الجدران في السواتل النانوية، ومع ذلك، وكما يؤكد المخترعون، لا يشغل هذا الهيكل الحجم الداخلي الكامل للأقمار الصناعية ذات المقطع المربع. في الوقت نفسه، فإن زيادة إمداد الوقود يعني موارد أكبر للمناورة في المدار لإنشاء مجموعات كبيرة من هذه المركبات وتحديد مواقعها النسبية.
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ولاحظ المطورون أن الخزان المقترح، على الرغم من أنه أثقل من الخزان الكروي، نظرا للحجم الأكبر، لكنه يوفر المزيد من الفرص لتغيير معالم رحلة القمر الصناعي.
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